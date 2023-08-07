朴叙俊新作舞台问候拒戴粉丝准备的情侣配饰，不配合朴宝英宣传全程手背身后

朴叙俊出席舞台问候活动被指态度不佳。

李炳宪、朴叙俊和朴宝英携手主演的电影《水泥乌托邦：末日浩劫》正式上映在即，剧组全体成员积极宣传中，上周末朴叙俊就参加了电影的舞台问候活动，只是没想到活动结束后他就卷入不佳态度的负面消息中。

这部影片中朴叙俊和朴宝英出演夫妻，活动中两人的影迷为他俩准备了《动物方城市》（又译《疯狂动物城》、《优兽大都会》）中哈茱蒂和胡尼克的情侣发箍，朴宝英拿到之后就很爽快地戴在了头上，并将另一个发箍递给朴叙俊，但他却以头发上喷了发胶为由拒绝配戴，朴宝英点了点头表示知道了，一直把另一个发箍拿在手里，而这个过程中朴叙俊一直把双手背在身后。



相关影片虽然很快就被删除，但内容已被网友们截图并发在了网上，很快就在网路上传播开来，引来大批网民的围观和留言，大家纷纷表示：「舞台问候上戴发箍就是规矩啊，一定要这样吗？」 、「朴宝英和给发箍的粉丝都很尴尬吧」、「不戴也行，不能先接过来拿在手里吗？ 这都做不到？」 、「哪怕是接过来都行啊，为什么还要把手背在身后，莫名其妙」、「太没风度了，其他艺人都做啊，要是这样的话你为什么要参加舞台问候」、「李炳宪都背了粉丝送的人偶包包，还放在IG上宣传」、「真可笑，之前另一部电影就戴头箍了，什么都照做，换作这部电影就这个态度」等。 也有不少粉丝维护朴叙俊，称：「戴头箍有助於宣传电影吗？」 、「这又不是什么重要的事情，为什么纠著他不放」、「这都能成热议话题？」 等。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻