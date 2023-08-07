【韩网热帖】朴叙俊：害怕舞台，虽然不好意思摆「手比心」，但是在努力中

韩国十分流行的手比心，朴叙俊透露摆这个POSE会让他觉得超尴尬！

朴叙俊作为主演之一拍摄的电影《水泥乌托邦：末日浩劫》8月9日上映在即，他也接受了媒体参访积极为影片做宣传。 他期待有一场可以送上多重粉丝福利，而粉丝们也给予之热烈回应的舞台问候活动，同时也透露这样的事情让他很羞涩。

朴叙俊表示：「我没办法忍受肉麻的事情，会感到很害羞，虽然有在努力，但是依旧觉得好难啊。 我一直觉得『用手比心』是一个真挚的行为，真的有在为此努力，怎么说呢，（比心之后）会有一种重返现实的虚脱感，重新回过头来看会觉得很尴尬，不过只要粉丝那个瞬间是幸福的话，我也会带著真心去比心。 我很怕站在舞台上，会很紧张，又不是在表演，会觉得自己和舞台格格不入、不舒服，老实说也做了很多心理建设才站在舞台上，大家仔细看的话会发现我的手都在抖动。」

朴叙俊的这段言论很快在theqoo上引发热议，韩国网友们的评论如下：

演员只要演技好，不会爆出社会类新闻就好了啊

2. 朴叙俊本来就是内向性的人啊

3. 朴叙俊性格本来就那样，却是是在努力，之前一直都有认真照做，之前的釜山舞台问候也照做了，不要再写这种营销文了，他都出道10年了，不需要

4. 哈哈哈，比心不需要那么真挚啦

5. 他的意思是：我个人很讨厌比心，如果粉丝喜欢的话我也会照做！！比心真的有这么难吗???

6. 其实我觉得他本人还蛮真诚的，虽然不喜欢，但也按照粉丝要求照做了

7. 很多媒体喜欢让艺人比心，我真的无法理解，他们又不是爱豆

8. 媒体不要再为难演员了，他又不是完全不配合，明明有在努力啊

9. 一个pose而已，不需要那么多真心

10. 演员连比心都做不到还怎么演戏？ 连比心都那么都那么害羞的性格又怎么做到在几十名工作人员面前拍戏的？

11. 我其实也觉得比心的pose很一般，但是大家都想看的话，他作为艺人即使觉得尴尬也应该忍著照做

12. 可能年纪大了就会觉得尴尬吧，又不是什么道德上或者法律上的错误，只是他个人不喜欢而已啊

13. 为什么要用不比心这件事来贬低他？？

14. 请你把粉丝福利当作演戏吧

15. 却是会觉得尴尬啊，他又没有拒绝，只是表达了自己的想法而已

16. 我喜欢的一名演员也很内向，而且超级内向，是个连综艺节目都没办法出演的人，不过很会比心，这就是问候舞台上的粉丝福利而已

17. 当音乐节目mc的时候很会啊，怎么现在当了演员就得了演员病了呢

18. 朴叙俊怎么了，最近怎么都是他的各种消息

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