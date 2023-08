GOT7金有謙攜個人全新單曲〈LOLO〉再次襲台 8月17日將帶給台粉驚喜舞台

韓國人氣男團GOT7的男神金有謙出道在邁入十年前夕宣布個人亞洲巡迴演唱會正式啟動,把首站訂在台北的他將於8/17在ZEPP NEW TAIPEI舉辦【YUGYEOM IN TAIPEI】開唱,趁著熱騰騰個人新單曲〈LOLO〉甫全球上架之際再次襲台,引起全球「鳥寶寶」熱烈關注;今年二月隨著南韓大型嘻哈音樂廠牌「AOMG」亞洲巡演來台表演的他,將再次踏入寶島,也是即將在明年出道邁入十年之際送給粉絲最好的大禮!

除了宣布個人亞洲巡演啟動,前年才加入嘻哈音樂廠牌「AOMG」的金有謙最近在個人音樂事業上動作頻頻,當年甫出道就在韓國舞蹈競技節目《Hit The Stage》奪冠的他精湛的歌舞功力不在話下,因此無論是在團體亦或是個人出擊皆聲勢驚人,在2021年發行個人首張專輯《Point of View: U》的他推出的主打歌《All your Fault》不僅登上iTunes全

球單曲榜冠軍及全球36個國家的iTunes排行榜冠軍,IG社群更一舉破千萬粉絲追蹤,讓年僅25歲的他成為炙手可熱的新生代嘻哈世代當紅炸子雞!今年1月推出數位單曲〈Ponytail〉的金有謙找來韓國性感饒舌歌手Sik-K合作吸全球粉絲耳朵及眼球引爆話題,音樂能量滿滿的他時隔六個月又於日前(7/24)推出全新強勢單曲〈LOLO〉,伴隨8月即將登台開唱的氣勢,讓人更加期待金有謙此次個人演唱會將為台粉帶來許多新氣象及滿滿話題內容!



近期工作滿檔的金有謙無論是在新歌MV或是活動上不僅靠著過人的舞技及歌唱功力令粉絲尖叫,眼尖的歌迷更發現他近期身材更加精壯,加上時不時打開領口秀出胸腹肌吸粉絲眼球之餘,更成為新生代嘻哈界的「行走的費洛蒙」!原來平常就愛跳舞運動的金有謙好身材不在話下,最近愛上拳擊運動的他更找了教練精進打拳技巧及健身,不僅練成太平洋寬肩,更讓他的身形越發健壯,在IG社群上不時分享的練拳影片,成為粉絲彼此交流時津津樂道的話題!金有謙首次在台舉辦的個人演唱會會【YUGYEOM INTAIPEI】目前於ibon售票系統(https://bit.ly/44sJXzo)熱賣中,再度來台的金有謙也滿心期待與台粉近距離接觸,更開心表示:「台北的歌迷們,希望到時候不見不散!」



【YUGYEOM IN TAIPEI】

演出日期:2023年8月17日(四)19:00

演出地點:Zepp New Taipei (新莊宏匯廣場)

演出場地地址:新北市新莊區新北大道四段3號8樓

售票日期及時間:2023年7月7日(五) 19:19

售票系統:ibon網站(https://bit.ly/44sJXzo)

粉絲福利 : 官方海報/粉絲送別/團體合照/簽名海報

票價:A區$5,000 (站位依序號入場) / B區$4,500(全區對號入座) / C區$3,800 (站位依序號

入場)

主辦單位:D-SHOW

協辦單位:映礫娛樂/煋塗娛樂/SIGN MANAGEMENT

