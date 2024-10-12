韩国歌手Paul Kim来台为韩国乳品站台，与粉丝互动大惊：「这里是首尔还是台北？」

10月12日下午在台北西门町由韩国乳制品宣传协会举办的「I Like it Korea Milk」活动，请来韩国演唱多首脍炙人口OST的歌手Paul Kim来台，一登场就造成现场轰动，大家对於现场播放出他的多首畅销歌曲也都相当熟悉。

Paul Kim昨晚刚抵台，距离上次来台开演唱会也已经一年时间，他也品尝了台湾美食当作晚餐，他表示台湾美食还是依旧那么好吃，也再度感受到台湾粉丝们的热情。也有许多粉丝们等待已久，早早就来场地等候Paul Kim。



为了与大家更接近，也邀请幸运粉丝们来到舞台上与Paul Kim进行默契游戏，其中更有一位男生，是韩国来台旅游的游客，让Paul Kim相当惊喜。最后还由这位男粉赢得最终胜利，让他大呼「在韩国都见不到Paul Kim本人，没想到只是来台湾玩路过这里，竟然见到他了！」连Paul Kim听了都忍不住在台上哈哈大笑。



接下来更继续考验现场粉丝们对Paul Kim歌曲的熟悉程度，一播出前奏就请大家说出是哪一部电视剧的OST歌曲，第一位粉丝立即抢答《泪之女王》的OST「喜欢」，Paul Kim也请他来到台上，没想到又是一位来自韩国的粉丝，让Paul Kim不禁直呼「这里到底是韩国还是台湾？」由於活动场地西门町原本就是韩国人旅台很喜欢住宿的地点，因此活动现场的确有不少韩国旅客一同参与。



虽然很可惜Paul Kim今日在活动现场无法大开金口演唱，不过对於粉丝服务还是非常到位，让许多粉丝们也都近距离感受到他的温暖有礼。

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