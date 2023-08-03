韩娱四大社捆绑销售「小卡卖过火」，惹公平交易委员会到场调查！网诟病：「圈钱商术太夸张」

随著越来越多人批评演艺企划公司在专辑中封装不同小卡、诱导粉丝大量购买的行为属於捆绑销售，公平交易委员会从上月底开始陆续对SM、JYP、YG、HYBE进行了现场调查。

小卡是专辑附带的周边之一，大部份是成员们的自拍照片，有些还有亲笔签名。 因为是随机封装，具体买到谁的小卡必须拆开专辑才能知道。 除了网站上公开的预览图之外，还有在特定期间或特定贩售处购买才有机会抽到的「未公开小卡」、申请预录打歌节目才能拿到的「公放小卡」等。



近日SM男团NCT的小卡已出到接近50种，更有人数多的团小卡超过200种; 大部份专辑价格在韩币1万5000元至4万元不等。

为抽到本命小卡，有些粉丝购买数十张甚至数百张专辑、被称为「小卡赌博」，有的还在Twitter或二手交易网站转卖人气小卡赚钱。 而拿出小卡后，绝大部份专辑本体就失去意义，只能囤积摆放或当做垃圾处理，大量无法回收再利用的塑胶制品造成的环境污染已长期为人诟病。



据Gaon Chart，韩国国内大众音乐专辑的销售量在2021年已达到5400万张，是2016年的5倍，演艺企划公司刺激粉丝收藏欲的捆绑销售策略可谓大获全胜。 10年前单张专辑销量破50万就很了不起，现在这一数字已抬高到300万。



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