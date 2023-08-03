SHINee泰民反转机场LOOK！韩网民：不能从下往上看

8月1日，SHINee泰民结束国外行程返回韩国，反转机场Look十分吸睛。

正面看是正常的宽松T恤配牛仔裤，等他转过身去就会让所有人惊呆，牛仔裤后面是破洞，大面积的撕裂导致腿部清晰可见，这款设计应该超凉爽。

照片一曝光就引来了网友们的热烈讨论：

1. 应该很凉快吧

2. 据说这条裤子要300万

3. 妈呀，里面有没有穿内裤？？

4. 坐在椅子上的话大腿上应该全是汗

5. 可能穿的人是泰民，怎么看上去这么嘻哈

6. 穿的时候腿一不小心穿错了那就是另一个故事了

7. 怎么会破到屁股那里

8. 有一种看了不该看的东西的错觉

9. 泰民啊，太危险了

10. 泰民啊，如果你脱掉上衣的话，我也会一边喊「妈呀」一边捂著著眼睛

11. 最近好多爱豆成员喜欢这样穿，到底是为什么啊

12. 柾国也有一条差不多的裤子，哪条破的更厉害呢

13. 有一种裤子后面被火烧烂的感觉

14. 在阳光下晒太久的话会黑哦

15. 是不是刚和熊打完架

16. 腿太好看了

17. 应该是他自己花钱买的

18. 只要不从下往上看，应该都看不到内裤

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻