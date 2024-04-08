「又讨厌又爱」《在朋友》首个惹火金在中的嘉宾！原来「拉跑男」是南优贤计谋已久的复仇XD

金在中：「第一次有想做掉《在朋友》来宾的想法……」

金在中主持的YouTube频道赢来了「第一 个惹火自己」的嘉宾！那人就是曾经带一堆朋友到他家，结果自己先跑，跑前还把拉面汤撒在地毯的「拉跑男」――INFINITE南优贤（南优铉）！



在猜来宾环节时，制作单位给了金在中一个重要提示「拉面」，金在中听了直接不给面子：「我有点不想说。」原来事情就是EP.32 THE BOYZ作客当集金在中气得牙痒痒说过的「（吃了）拉（面就）跑（掉的）男（子）事件」。金在中想到就头痛，但还是得迎接那人出现，金在中和他打招呼抱了他说：「虽然讨厌很爱你。」



不仅回忆过往让金在中心情不太愉悦，南优贤向观众打招呼还用金在中的哏！一一对著每个摄影机打招呼说你好，金在中：「那是我的！」南优贤坐下后很主动的开始讲平语（这似乎也是《在朋友》史上第一人），但不晓得是故意还是不小心的，玩成了平语时间连「哥」都不喊（不是说是《在朋友》忠实观众吗XD），金在中：「我真的是……呀！」



好笑的是，两人回忆了拉跑男事件各自视角后，南优贤讲起两人初见面，7、8年前两人初见面竟是凌晨3点，金在中突然打电话邀南优贤出来喝酒，南优贤怕得罪前辈只好答应，从位在麻浦的宿舍搭计程车前往江南，昂贵的计程车费只能当时还是新人的自己付。

结果！南优贤到了发现金在中已喝醉，他才坐下10分钟金在中就要走了，南优贤：「哥的朋友怎么办？都不认识，还是我把场面整理好的！」听起来后续发生的「拉跑男事件」像是南优贤的复仇，不过南优贤极力否认，但补了一句：「（吃拉面）只是我也醉了，非常想哥。」金在中听了哑口无言，只好接受南优贤的道歉，两人和解(?)。



除了用了金在中特殊的《在朋友》打招呼方式，南优贤还抢走「女朋友」哏！抢先提起「女朋友」，金在中只能无奈挥手要南优贤和女朋友打招呼，而南优贤一句「在中」又让金在中很头痛：「拜托能加上『哥』吗？」接著干脆邀他玩平语时间喊「优贤哥」，南优贤：「很不自在，录影完又会被你揍。」金在中：「说什么？哥什么时候打过你了？」南优贤：「我们以前一起上过节目啊！」金在中虽否认教训过南优贤，但脸红到不行XDD。



字幕直接替金在中上了「在中的受难时代」几个字，金在中完全被南优贤这亲近的弟弟吃得死死的啊，不过这还没完。金在中问南优贤有没有自信这集观看次数超越队友李成种那集，南优贤：:「要我公开一下刺青吗？」结果根本什么都没有！金在中大傻眼，只能摸著脖子仰天：「第一次有想做掉《在朋友》来宾的想法……」



▼快来看这集节目吧！真的从头有趣到尾！（可开英文CC字幕→自动翻译→中文）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻