《滚石》评选史上最伟大K-POP乐曲少时〈Gee〉！H.O.T.〈Candy〉、IU〈Good Day〉第二第三

美国音乐杂志《滚石》（Rolling Stone）20日发表了〈史上最伟大的100首K-POP乐曲〉，以韩国与美国为据点，召集了专门撰写K-POP题材的音乐记者与评论家，经过讨论和投票列出了百首名单。

该评选认为现代K-POP最早可追溯至1992年代，不过为符合主题、谈述韩国大众音乐更广阔的「历史」，名单往回收录到了1920年代的歌曲，认为在日治时代，那些歌手也是当代的「偶像」、是现代K-POP先驱，在这百年的历史洪流之下，不少歌曲亦反映了殖民主义、政治与艺术的相关性。

百首中可以见到前三名为少女时代〈Gee〉、H.O.T.〈Candy〉与IU〈Good Day〉，而百首中「唯三」上榜两次的歌手是少女时代、BTS与BIGBANG，而SHINee除了团体曲上榜，泰民的solo曲也上榜。



从名单亦可见新世代大势女团(G)I-DLE、LE SSERAFIM、NewJeans影响力有多大，去年2022年甫发行的歌曲马上就能进榜。



以下为百首歌曲名单，详细且完整的评选理由可见‎《滚石》网站。若与Melon 2021年所选的‎「K-POP百大名曲」相较，或许可以察觉与韩国本土观点有所差异，也可以发现时间过了2年，新世代确实迎来了新旋风。

100. AKMU乐童音乐家〈200%〉2014

99. The Kim Sisters（김시스터즈）〈Charlie Brown〉1964

98. VIXX〈Shangri-La〉2017

97. TOMORROW X TOGETHER feat Seori〈0X1=Lovesong (I Know I Love You)〉2021

96. Busker Busker〈樱花结局〉2012

95. Zion.T〈杨花大桥〉2014

94. Pentagon〈Shine〉2018

93. 杨姬银〈Morning Dew〉（아침이슬）1971

92. Jay Park feat. Hoody & Loco〈All I Wanna Do〉2016

91. GFRIEND〈今天开始我们〉（Me Gustas Tu）2015

90. 韩明淑〈穿著黄色衬衫的男人〉1961

89. aespa〈Next Level〉2021

88. 1TYM〈Hot〉2003

87. Mamamoo〈Décalcomanie〉2016

86. 泰民〈Move〉2017

85. Cherry Filter〈Sweet Little Kitty〉2002

84. Stray Kids〈God’s Menu〉2020

83. 申海澈〈致你〉1988

82. 尹未来〈黑色幸福〉2007

81. (G)I-DLE〈Tomboy〉2022

80. Pippi Band〈Mr. Simpatico〉1996

79. LE SSERAFIM〈Antifragile〉2022

78. GOT7〈Just Right〉2015

77. 酷懒之味〈Sweety〉2004

76. Solid〈抓住今晚的最后〉（이밤의 끝을 잡고）1995

75. EXID〈Up & Down〉2014

74. Monsta X〈Dramarama〉2017

73. 白智荣〈那个女人〉2010

72. iKON〈Love Scenario〉2018

71. Turbo〈黑猫〉1995

70. Epik High〈Love Love Love〉2007

69. Love and Peace〈It’s Been a Long Time〉1978

68. SEVENTEEN〈Very Nice〉2016

67. Sistar〈Alone〉2012

66. BIGBANG〈Bang Bang Bang〉2016

65. Fin.K.L〈致我的男朋友〉1998

64. Crying Nut〈马儿快跑〉（Speed Up Losers）1998

63. 朴美京〈夏娃的警告〉（Eve’s Warning）1994

62. g.o.d.〈To Mother〉1999

61. 李美子〈冬柏小姐〉（동백 아가씨）1964

60. 橙子焦糖〈Catallena〉2014

59. NCT 127〈Cherry Bomb〉2017

58. Young Turks Club〈Affection〉1996

57. 尹心悳〈死之咏赞〉1926

（按：悳音同德，即戏剧《死之咏赞》女主角原型。）

56. Pearl Sisters〈One Cup of Coffee〉1968

55. DJ Doc〈Run to You〉2000

54. 柳在夏〈因为我爱你〉1987

53. Roo’Ra〈3!4!〉1996

52. BTS〈I Need U〉2015

51. Infinite〈The Chaser〉2012

50. 张弼顺〈当我的孤单呼唤你之时〉1997

（按：Punch 2017年曾翻唱，作为戏剧《Missing9》OST）

49.本月少女Odd Eye Circle〈Girl Front〉2017

48. 酷龙〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉1996

（按：草蜢1997年翻唱成〈BA BA BA〉）

47. Deulgukhwa〈That’s Only My World〉1985

46. 玄振英〈模糊记忆中的你〉1992

45. T-ara〈Bo Peep Bo Peep〉2009

44. 2PM〈Hands Up〉2011

43. 罗美〈Bingle Bingle〉（Round and Round）1984

（按：Girl's Day 2011〈Twinkle Twinkle〉部分歌曲改编自此，T-ara 2012年曾翻唱。）

42. Sanullim〈Already Now〉（아니 벌써）1977

41. Miss A〈Bad Girl Good Girl〉2010

40. Deux〈Turn Around and Look at Me〉（나를 돌아봐）1993

39. ITZY〈Wannabe〉2020

38. 严正化〈Poison〉1998

37. 金秋子〈It’s a Lie〉1971

36. Rain〈Rainism〉2008

35. 金完宣〈小丑在对著我们微笑〉1990

（按：IU 2014年曾翻唱。）

34. EXO〈Growl〉2013

33. 少女时代〈再次重逢的世界〉2007

32. 李文世〈当爱已逝去〉1987

（按：池昌旭2019年曾翻唱，作为戏剧《请融化我》OST）

31. 朴志胤〈成人式〉2000

30. 金贞美〈Haenim〉1973

29. KARA〈Mr.〉2009

28. Patti金（패티김）〈离别〉1973

27. S.E.S.〈(Cause) I’m Your Girl〉1997

26. 泫雅〈Bubble Pop〉2011

25. 东方神起〈魔咒Mirotic〉2008

24. 李孝利〈10 Minutes〉2003

23. PSY〈江南Style〉2012

22. Deli Spice〈Chau Chau〉1995

21. Brown Eyed Girls〈Abracadabra〉2009

20. 李兰影〈木浦的眼泪〉1935

19. NewJeans〈Ditto〉2022

18. BoA〈No. 1〉2001

17. f(x)〈4 Walls〉2015

16. SHINee〈Lucifer〉2010

15. TWICE〈TT〉2016

14. Shin Joong Hyun and Yup Juns〈美人〉（미인）1974

13. Red Velvet〈Red Flavor〉2017

12. Super Junior〈Sorry, Sorry〉2009

11. 李贞贤〈哇〉1999

10. Wonder Girls〈Tell Me〉2007

9. 徐太志和孩子们〈我知道〉1992

8. 2NE1〈I Am the Best〉2011

7. BIGBANG〈Haru Haru〉2008

6. Blackpink〈DDU-DU DDU-DU〉2018

5. 赵容弼〈短发〉1980

（延伸阅读：‎「国民歌手」赵容弼的《短发》 为何出现在破千万电影《计程车司机》的开头！？）

4. BTS〈春日〉2017

3. IU〈Good Day〉2010

2. H.O.T.〈Candy〉1996

（按：NCT DREAM 2022年曾翻唱。）

1. 少女时代〈Gee〉2009

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