《滚石》评选史上最伟大K-POP乐曲少时〈Gee〉！H.O.T.〈Candy〉、IU〈Good Day〉第二第三

美国音乐杂志《滚石》（Rolling Stone）20日发表了〈史上最伟大的100首K-POP乐曲〉，以韩国与美国为据点，召集了专门撰写K-POP题材的音乐记者与评论家，经过讨论和投票列出了百首名单。
该评选认为现代K-POP最早可追溯至1992年代，不过为符合主题、谈述韩国大众音乐更广阔的「历史」，名单往回收录到了1920年代的歌曲，认为在日治时代，那些歌手也是当代的「偶像」、是现代K-POP先驱，在这百年的历史洪流之下，不少歌曲亦反映了殖民主义、政治与艺术的相关性。
百首中可以见到前三名为少女时代〈Gee〉、H.O.T.〈Candy〉与IU〈Good Day〉，而百首中「唯三」上榜两次的歌手是少女时代、BTS与BIGBANG，而SHINee除了团体曲上榜，泰民的solo曲也上榜。
从名单亦可见新世代大势女团(G)I-DLE、LE SSERAFIM、NewJeans影响力有多大，去年2022年甫发行的歌曲马上就能进榜。
以下为百首歌曲名单，详细且完整的评选理由可见《滚石》网站。若与Melon 2021年所选的「K-POP百大名曲」相较，或许可以察觉与韩国本土观点有所差异，也可以发现时间过了2年，新世代确实迎来了新旋风。
100. AKMU乐童音乐家〈200%〉2014
99. The Kim Sisters（김시스터즈）〈Charlie Brown〉1964
98. VIXX〈Shangri-La〉2017
97. TOMORROW X TOGETHER feat Seori〈0X1=Lovesong (I Know I Love You)〉2021
96. Busker Busker〈樱花结局〉2012
95. Zion.T〈杨花大桥〉2014
94. Pentagon〈Shine〉2018
93. 杨姬银〈Morning Dew〉（아침이슬）1971
92. Jay Park feat. Hoody & Loco〈All I Wanna Do〉2016
91. GFRIEND〈今天开始我们〉（Me Gustas Tu）2015
90. 韩明淑〈穿著黄色衬衫的男人〉1961
89. aespa〈Next Level〉2021
88. 1TYM〈Hot〉2003
87. Mamamoo〈Décalcomanie〉2016
86. 泰民〈Move〉2017
85. Cherry Filter〈Sweet Little Kitty〉2002
84. Stray Kids〈God’s Menu〉2020
83. 申海澈〈致你〉1988
82. 尹未来〈黑色幸福〉2007
81. (G)I-DLE〈Tomboy〉2022
80. Pippi Band〈Mr. Simpatico〉1996
79. LE SSERAFIM〈Antifragile〉2022
78. GOT7〈Just Right〉2015
77. 酷懒之味〈Sweety〉2004
76. Solid〈抓住今晚的最后〉（이밤의 끝을 잡고）1995
75. EXID〈Up & Down〉2014
74. Monsta X〈Dramarama〉2017
73. 白智荣〈那个女人〉2010
72. iKON〈Love Scenario〉2018
71. Turbo〈黑猫〉1995
70. Epik High〈Love Love Love〉2007
69. Love and Peace〈It’s Been a Long Time〉1978
68. SEVENTEEN〈Very Nice〉2016
67. Sistar〈Alone〉2012
66. BIGBANG〈Bang Bang Bang〉2016
65. Fin.K.L〈致我的男朋友〉1998
64. Crying Nut〈马儿快跑〉（Speed Up Losers）1998
63. 朴美京〈夏娃的警告〉（Eve’s Warning）1994
62. g.o.d.〈To Mother〉1999
61. 李美子〈冬柏小姐〉（동백 아가씨）1964
60. 橙子焦糖〈Catallena〉2014
59. NCT 127〈Cherry Bomb〉2017
58. Young Turks Club〈Affection〉1996
57. 尹心悳〈死之咏赞〉1926
（按：悳音同德，即戏剧《死之咏赞》女主角原型。）
56. Pearl Sisters〈One Cup of Coffee〉1968
55. DJ Doc〈Run to You〉2000
54. 柳在夏〈因为我爱你〉1987
53. Roo’Ra〈3!4!〉1996
52. BTS〈I Need U〉2015
51. Infinite〈The Chaser〉2012
50. 张弼顺〈当我的孤单呼唤你之时〉1997
（按：Punch 2017年曾翻唱，作为戏剧《Missing9》OST）
49.本月少女Odd Eye Circle〈Girl Front〉2017
48. 酷龙〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉1996
（按：草蜢1997年翻唱成〈BA BA BA〉）
47. Deulgukhwa〈That’s Only My World〉1985
46. 玄振英〈模糊记忆中的你〉1992
45. T-ara〈Bo Peep Bo Peep〉2009
44. 2PM〈Hands Up〉2011
43. 罗美〈Bingle Bingle〉（Round and Round）1984
（按：Girl's Day 2011〈Twinkle Twinkle〉部分歌曲改编自此，T-ara 2012年曾翻唱。）
42. Sanullim〈Already Now〉（아니 벌써）1977
41. Miss A〈Bad Girl Good Girl〉2010
40. Deux〈Turn Around and Look at Me〉（나를 돌아봐）1993
39. ITZY〈Wannabe〉2020
38. 严正化〈Poison〉1998
37. 金秋子〈It’s a Lie〉1971
36. Rain〈Rainism〉2008
35. 金完宣〈小丑在对著我们微笑〉1990
（按：IU 2014年曾翻唱。）
34. EXO〈Growl〉2013
33. 少女时代〈再次重逢的世界〉2007
32. 李文世〈当爱已逝去〉1987
（按：池昌旭2019年曾翻唱，作为戏剧《请融化我》OST）
31. 朴志胤〈成人式〉2000
30. 金贞美〈Haenim〉1973
29. KARA〈Mr.〉2009
28. Patti金（패티김）〈离别〉1973
27. S.E.S.〈(Cause) I’m Your Girl〉1997
26. 泫雅〈Bubble Pop〉2011
25. 东方神起〈魔咒Mirotic〉2008
24. 李孝利〈10 Minutes〉2003
23. PSY〈江南Style〉2012
22. Deli Spice〈Chau Chau〉1995
21. Brown Eyed Girls〈Abracadabra〉2009
20. 李兰影〈木浦的眼泪〉1935
19. NewJeans〈Ditto〉2022
18. BoA〈No. 1〉2001
17. f(x)〈4 Walls〉2015
16. SHINee〈Lucifer〉2010
15. TWICE〈TT〉2016
14. Shin Joong Hyun and Yup Juns〈美人〉（미인）1974
13. Red Velvet〈Red Flavor〉2017
12. Super Junior〈Sorry, Sorry〉2009
11. 李贞贤〈哇〉1999
10. Wonder Girls〈Tell Me〉2007
9. 徐太志和孩子们〈我知道〉1992
8. 2NE1〈I Am the Best〉2011
7. BIGBANG〈Haru Haru〉2008
6. Blackpink〈DDU-DU DDU-DU〉2018
5. 赵容弼〈短发〉1980
（延伸阅读：「国民歌手」赵容弼的《短发》 为何出现在破千万电影《计程车司机》的开头！？）
4. BTS〈春日〉2017
3. IU〈Good Day〉2010
2. H.O.T.〈Candy〉1996
（按：NCT DREAM 2022年曾翻唱。）
1. 少女时代〈Gee〉2009
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