《滾石》評選史上最偉大K-POP樂曲少時〈Gee〉！H.O.T.〈Candy〉、IU〈Good Day〉第二第三

美國音樂雜誌《滾石》(Rolling Stone)20日發表了〈史上最偉大的100首K-POP樂曲〉,以韓國與美國為據點,召集了專門撰寫K-POP題材的音樂記者與評論家,經過討論和投票列出了百首名單。

該評選認為現代K-POP最早可追溯至1992年代,不過為符合主題、談述韓國大眾音樂更廣闊的「歷史」,名單往回收錄到了1920年代的歌曲,認為在日治時代,那些歌手也是當代的「偶像」、是現代K-POP先驅,在這百年的歷史洪流之下,不少歌曲亦反映了殖民主義、政治與藝術的相關性。

百首中可以見到前三名為少女時代〈Gee〉、H.O.T.〈Candy〉與IU〈Good Day〉,而百首中「唯三」上榜兩次的歌手是少女時代、BTS與BIGBANG,而SHINee除了團體曲上榜,泰民的solo曲也上榜。



從名單亦可見新世代大勢女團(G)I-DLE、LE SSERAFIM、NewJeans影響力有多大,去年2022年甫發行的歌曲馬上就能進榜。



以下為百首歌曲名單,詳細且完整的評選理由可見‎《滾石》網站。若與Melon 2021年所選的‎「K-POP百大名曲」相較,或許可以察覺與韓國本土觀點有所差異,也可以發現時間過了2年,新世代確實迎來了新旋風。

100. AKMU樂童音樂家〈200%〉2014

99. The Kim Sisters(김시스터즈)〈Charlie Brown〉1964

98. VIXX〈Shangri-La〉2017

97. TOMORROW X TOGETHER feat Seori〈0X1=Lovesong (I Know I Love You)〉2021

96. Busker Busker〈櫻花結局〉2012

95. Zion.T〈楊花大橋〉2014

94. Pentagon〈Shine〉2018

93. 楊姬銀〈Morning Dew〉(아침이슬)1971

92. Jay Park feat. Hoody & Loco〈All I Wanna Do〉2016

91. GFRIEND〈今天開始我們〉(Me Gustas Tu)2015

90. 韓明淑〈穿著黃色襯衫的男人〉1961

89. aespa〈Next Level〉2021

88. 1TYM〈Hot〉2003

87. Mamamoo〈Décalcomanie〉2016

86. 泰民〈Move〉2017

85. Cherry Filter〈Sweet Little Kitty〉2002

84. Stray Kids〈God’s Menu〉2020

83. 申海澈〈致你〉1988

82. 尹未來〈黑色幸福〉2007

81. (G)I-DLE〈Tomboy〉2022

80. Pippi Band〈Mr. Simpatico〉1996

79. LE SSERAFIM〈Antifragile〉2022

78. GOT7〈Just Right〉2015

77. 酷懶之味〈Sweety〉2004

76. Solid〈抓住今晚的最後〉(이밤의 끝을 잡고)1995

75. EXID〈Up & Down〉2014

74. Monsta X〈Dramarama〉2017

73. 白智榮〈那個女人〉2010

72. iKON〈Love Scenario〉2018

71. Turbo〈黑貓〉1995

70. Epik High〈Love Love Love〉2007

69. Love and Peace〈It’s Been a Long Time〉1978

68. SEVENTEEN〈Very Nice〉2016

67. Sistar〈Alone〉2012

66. BIGBANG〈Bang Bang Bang〉2016

65. Fin.K.L〈致我的男朋友〉1998

64. Crying Nut〈馬兒快跑〉(Speed Up Losers)1998

63. 朴美京〈夏娃的警告〉(Eve’s Warning)1994

62. g.o.d.〈To Mother〉1999

61. 李美子〈冬柏小姐〉(동백 아가씨)1964

60. 橙子焦糖〈Catallena〉2014

59. NCT 127〈Cherry Bomb〉2017

58. Young Turks Club〈Affection〉1996

57. 尹心悳〈死之詠贊〉1926

(按:悳音同德,即戲劇《死之詠贊》女主角原型。)

56. Pearl Sisters〈One Cup of Coffee〉1968

55. DJ Doc〈Run to You〉2000

54. 柳在夏〈因為我愛你〉1987

53. Roo’Ra〈3!4!〉1996

52. BTS〈I Need U〉2015

51. Infinite〈The Chaser〉2012

50. 張弼順〈當我的孤單呼喚你之時〉1997

(按:Punch 2017年曾翻唱,作為戲劇《Missing9》OST)

49.本月少女Odd Eye Circle〈Girl Front〉2017

48. 酷龍〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉1996

(按:草蜢1997年翻唱成〈BA BA BA〉)

47. Deulgukhwa〈That’s Only My World〉1985

46. 玄振英〈模糊記憶中的你〉1992

45. T-ara〈Bo Peep Bo Peep〉2009

44. 2PM〈Hands Up〉2011

43. 羅美〈Bingle Bingle〉(Round and Round)1984

(按:Girl's Day 2011〈Twinkle Twinkle〉部分歌曲改編自此,T-ara 2012年曾翻唱。)

42. Sanullim〈Already Now〉(아니 벌써)1977

41. Miss A〈Bad Girl Good Girl〉2010

40. Deux〈Turn Around and Look at Me〉(나를 돌아봐)1993

39. ITZY〈Wannabe〉2020

38. 嚴正化〈Poison〉1998

37. 金秋子〈It’s a Lie〉1971

36. Rain〈Rainism〉2008

35. 金完宣〈小丑在對著我們微笑〉1990

(按:IU 2014年曾翻唱。)

34. EXO〈Growl〉2013

33. 少女時代〈再次重逢的世界〉2007

32. 李文世〈當愛已逝去〉1987

(按:池昌旭2019年曾翻唱,作為戲劇《請融化我》OST)

31. 朴志胤〈成人式〉2000

30. 金貞美〈Haenim〉1973

29. KARA〈Mr.〉2009

28. Patti金(패티김)〈離別〉1973

27. S.E.S.〈(Cause) I’m Your Girl〉1997

26. 泫雅〈Bubble Pop〉2011

25. 東方神起〈魔咒Mirotic〉2008

24. 李孝利〈10 Minutes〉2003

23. PSY〈江南Style〉2012

22. Deli Spice〈Chau Chau〉1995

21. Brown Eyed Girls〈Abracadabra〉2009

20. 李蘭影〈木浦的眼淚〉1935

19. NewJeans〈Ditto〉2022

18. BoA〈No. 1〉2001

17. f(x)〈4 Walls〉2015

16. SHINee〈Lucifer〉2010

15. TWICE〈TT〉2016

14. Shin Joong Hyun and Yup Juns〈美人〉(미인)1974

13. Red Velvet〈Red Flavor〉2017

12. Super Junior〈Sorry, Sorry〉2009

11. 李貞賢〈哇〉1999

10. Wonder Girls〈Tell Me〉2007

9. 徐太志和孩子們〈我知道〉1992

8. 2NE1〈I Am the Best〉2011

7. BIGBANG〈Haru Haru〉2008

6. Blackpink〈DDU-DU DDU-DU〉2018

5. 趙容弼〈短髮〉1980

(延伸閱讀:‎「國民歌手」趙容弼的《短髮》 為何出現在破千萬電影《計程車司機》的開頭!?)

4. BTS〈春日〉2017

3. IU〈Good Day〉2010

理由摘要:IU的三段式高音太過驚奇,瞬間讓她躋身韓國傳奇歌手行列。

2. H.O.T.〈Candy〉1996

(按:NCT DREAM 2022年曾翻唱。)

理由摘要:嘻哈混合了流行音樂,為所有K-POP男團的夏日甜美洗腦歌曲奠定了基礎。H.O.T亦是早的偶像組合之一,也是確立男團人氣的功臣,〈Candy〉的音樂加上彩虹小丑套裝和超大號手套完美搭配,成為歡快的經典。

1. 少女時代〈Gee〉2009

理由摘要:每次副歌都是歡樂的擬聲表達,表達出了如何運用撒嬌帶出令人著迷、最大限度的美學。 〈Gee〉可能是Wonder Girls復古熱門歌曲〈Nobody〉後的反響,雖然製作人曾被告知此歌曲歌詞很幼稚、旋律也很弱,但〈Gee〉直接、不斷重複性的歌詞與歌曲馬上抓住人心,「14年過去了,『Gee』仍然像是一個啓示,因為愛情總是如此」。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞