《滾石》評選史上最偉大K-POP樂曲少時〈Gee〉！H.O.T.〈Candy〉、IU〈Good Day〉第二第三
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《滾石》評選史上最偉大K-POP樂曲少時〈Gee〉！H.O.T.〈Candy〉、IU〈Good Day〉第二第三

KPOP   2023年7月23日   星期日15:10   草莓  

（封面圖源：SMTOWN）

美國音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）20日發表了〈史上最偉大的100首K-POP樂曲〉，以韓國與美國為據點，召集了專門撰寫K-POP題材的音樂記者與評論家，經過討論和投票列出了百首名單。

該評選認為現代K-POP最早可追溯至1992年代，不過為符合主題、談述韓國大眾音樂更廣闊的「歷史」，名單往回收錄到了1920年代的歌曲，認為在日治時代，那些歌手也是當代的「偶像」、是現代K-POP先驅，在這百年的歷史洪流之下，不少歌曲亦反映了殖民主義、政治與藝術的相關性。

百首中可以見到前三名為少女時代〈Gee〉、H.O.T.〈Candy〉與IU〈Good Day〉，而百首中「唯三」上榜兩次的歌手是少女時代、BTS與BIGBANG，而SHINee除了團體曲上榜，泰民的solo曲也上榜。

從名單亦可見新世代大勢女團(G)I-DLE、LE SSERAFIM、NewJeans影響力有多大，去年2022年甫發行的歌曲馬上就能進榜。

以下為百首歌曲名單，詳細且完整的評選理由可見‎《滾石》網站。若與Melon 2021年所選的‎「K-POP百大名曲」相較，或許可以察覺與韓國本土觀點有所差異，也可以發現時間過了2年，新世代確實迎來了新旋風。

100. AKMU樂童音樂家〈200%〉2014　
99. The Kim Sisters（김시스터즈）〈Charlie Brown〉1964　
98. VIXX〈Shangri-La〉2017　
97. TOMORROW X TOGETHER feat Seori〈0X1=Lovesong (I Know I Love You)〉2021　
96. Busker Busker〈櫻花結局〉2012　
95. Zion.T〈楊花大橋〉2014　
94. Pentagon〈Shine〉2018　
93. 楊姬銀〈Morning Dew〉（아침이슬）1971　
92. Jay Park feat. Hoody & Loco〈All I Wanna Do〉2016　
91. GFRIEND〈今天開始我們〉（Me Gustas Tu）2015　
90. 韓明淑〈穿著黃色襯衫的男人〉1961　
89. aespa〈Next Level〉2021　
88. 1TYM〈Hot〉2003　
87. Mamamoo〈Décalcomanie〉2016　
86. 泰民〈Move〉2017　
85. Cherry Filter〈Sweet Little Kitty〉2002　
84. Stray Kids〈God’s Menu〉2020　
83. 申海澈〈致你〉1988　
82. 尹未來〈黑色幸福〉2007　
81. (G)I-DLE〈Tomboy〉2022　
80. Pippi Band〈Mr. Simpatico〉1996　
79. LE SSERAFIM〈Antifragile〉2022　
78. GOT7〈Just Right〉2015　
77. 酷懶之味〈Sweety〉2004　
76. Solid〈抓住今晚的最後〉（이밤의 끝을 잡고）1995　
75. EXID〈Up & Down〉2014　
74. Monsta X〈Dramarama〉2017　
73. 白智榮〈那個女人〉2010　
72. iKON〈Love Scenario〉2018　
71. Turbo〈黑貓〉1995　
70. Epik High〈Love Love Love〉2007　
69. Love and Peace〈It’s Been a Long Time〉1978　
68. SEVENTEEN〈Very Nice〉2016　
67. Sistar〈Alone〉2012　
66. BIGBANG〈Bang Bang Bang〉2016　
65. Fin.K.L〈致我的男朋友〉1998　
64. Crying Nut〈馬兒快跑〉（Speed Up Losers）1998　
63. 朴美京〈夏娃的警告〉（Eve’s Warning）1994　
62. g.o.d.〈To Mother〉1999　
61. 李美子〈冬柏小姐〉（동백 아가씨）1964　
60. 橙子焦糖〈Catallena〉2014　
59. NCT 127〈Cherry Bomb〉2017　
58. Young Turks Club〈Affection〉1996　
57. 尹心悳〈死之詠贊〉1926
（按：悳音同德，即戲劇《死之詠贊》女主角原型。）　
56. Pearl Sisters〈One Cup of Coffee〉1968　
55. DJ Doc〈Run to You〉2000　
54. 柳在夏〈因為我愛你〉1987　
53. Roo’Ra〈3!4!〉1996　
52. BTS〈I Need U〉2015　
51. Infinite〈The Chaser〉2012　
50. 張弼順〈當我的孤單呼喚你之時〉1997
（按：Punch 2017年曾翻唱，作為戲劇《Missing9》OST）　
49.本月少女Odd Eye Circle〈Girl Front〉2017　
48. 酷龍〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉1996　
（按：草蜢1997年翻唱成〈BA BA BA〉）　
47. Deulgukhwa〈That’s Only My World〉1985　
46. 玄振英〈模糊記憶中的你〉1992　
45. T-ara〈Bo Peep Bo Peep〉2009　
44. 2PM〈Hands Up〉2011　
43. 羅美〈Bingle Bingle〉（Round and Round）1984
（按：Girl's Day 2011〈Twinkle Twinkle〉部分歌曲改編自此，T-ara 2012年曾翻唱。）　
42. Sanullim〈Already Now〉（아니 벌써）1977　
41. Miss A〈Bad Girl Good Girl〉2010　
40. Deux〈Turn Around and Look at Me〉（나를 돌아봐）1993　
39. ITZY〈Wannabe〉2020　
38. 嚴正化〈Poison〉1998　
37. 金秋子〈It’s a Lie〉1971　
36. Rain〈Rainism〉2008　
35. 金完宣〈小丑在對著我們微笑〉1990　
（按：IU 2014年曾翻唱。）
34. EXO〈Growl〉2013　
33. 少女時代〈再次重逢的世界〉2007　
32. 李文世〈當愛已逝去〉1987　
（按：池昌旭2019年曾翻唱，作為戲劇《請融化我》OST）　
31. 朴志胤〈成人式〉2000　
30. 金貞美〈Haenim〉1973　
29. KARA〈Mr.〉2009　
28. Patti金（패티김）〈離別〉1973　
27. S.E.S.〈(Cause) I’m Your Girl〉1997　
26. 泫雅〈Bubble Pop〉2011　
25. 東方神起〈魔咒Mirotic〉2008　
24. 李孝利〈10 Minutes〉2003　
23. PSY〈江南Style〉2012　
22. Deli Spice〈Chau Chau〉1995　
21. Brown Eyed Girls〈Abracadabra〉2009　
20. 李蘭影〈木浦的眼淚〉1935　
19. NewJeans〈Ditto〉2022　
18. BoA〈No. 1〉2001　
17. f(x)〈4 Walls〉2015　
16. SHINee〈Lucifer〉2010　
15. TWICE〈TT〉2016　
14. Shin Joong Hyun and Yup Juns〈美人〉（미인）1974　
13. Red Velvet〈Red Flavor〉2017　
12. Super Junior〈Sorry, Sorry〉2009　
11. 李貞賢〈哇〉1999　
10. Wonder Girls〈Tell Me〉2007　
9. 徐太志和孩子們〈我知道〉1992　
8. 2NE1〈I Am the Best〉2011　
7. BIGBANG〈Haru Haru〉2008　
6. Blackpink〈DDU-DU DDU-DU〉2018　
5. 趙容弼〈短髮〉1980
（延伸閱讀：‎「國民歌手」趙容弼的《短髮》 為何出現在破千萬電影《計程車司機》的開頭！？）　
4. BTS〈春日〉2017　
3. IU〈Good Day〉2010　
理由摘要：IU的三段式高音太過驚奇，瞬間讓她躋身韓國傳奇歌手行列。
2. H.O.T.〈Candy〉1996
（按：NCT DREAM 2022年曾翻唱。）　
理由摘要：嘻哈混合了流行音樂，為所有K-POP男團的夏日甜美洗腦歌曲奠定了基礎。H.O.T亦是早的偶像組合之一，也是確立男團人氣的功臣，〈Candy〉的音樂加上彩虹小丑套裝和超大號手套完美搭配，成為歡快的經典。
1. 少女時代〈Gee〉2009
理由摘要：每次副歌都是歡樂的擬聲表達，表達出了如何運用撒嬌帶出令人著迷、最大限度的美學。 〈Gee〉可能是Wonder Girls復古熱門歌曲〈Nobody〉後的反響，雖然製作人曾被告知此歌曲歌詞很幼稚、旋律也很弱，但〈Gee〉直接、不斷重複性的歌詞與歌曲馬上抓住人心，「14年過去了，『Gee』仍然像是一個啓示，因為愛情總是如此」。

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