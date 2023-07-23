《滾石》評選史上最偉大K-POP樂曲少時〈Gee〉！H.O.T.〈Candy〉、IU〈Good Day〉第二第三

美國音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）20日發表了〈史上最偉大的100首K-POP樂曲〉，以韓國與美國為據點，召集了專門撰寫K-POP題材的音樂記者與評論家，經過討論和投票列出了百首名單。
該評選認為現代K-POP最早可追溯至1992年代，不過為符合主題、談述韓國大眾音樂更廣闊的「歷史」，名單往回收錄到了1920年代的歌曲，認為在日治時代，那些歌手也是當代的「偶像」、是現代K-POP先驅，在這百年的歷史洪流之下，不少歌曲亦反映了殖民主義、政治與藝術的相關性。
百首中可以見到前三名為少女時代〈Gee〉、H.O.T.〈Candy〉與IU〈Good Day〉，而百首中「唯三」上榜兩次的歌手是少女時代、BTS與BIGBANG，而SHINee除了團體曲上榜，泰民的solo曲也上榜。
從名單亦可見新世代大勢女團(G)I-DLE、LE SSERAFIM、NewJeans影響力有多大，去年2022年甫發行的歌曲馬上就能進榜。
以下為百首歌曲名單，詳細且完整的評選理由可見《滾石》網站。若與Melon 2021年所選的「K-POP百大名曲」相較，或許可以察覺與韓國本土觀點有所差異，也可以發現時間過了2年，新世代確實迎來了新旋風。
100. AKMU樂童音樂家〈200%〉2014
99. The Kim Sisters（김시스터즈）〈Charlie Brown〉1964
98. VIXX〈Shangri-La〉2017
97. TOMORROW X TOGETHER feat Seori〈0X1=Lovesong (I Know I Love You)〉2021
96. Busker Busker〈櫻花結局〉2012
95. Zion.T〈楊花大橋〉2014
94. Pentagon〈Shine〉2018
93. 楊姬銀〈Morning Dew〉（아침이슬）1971
92. Jay Park feat. Hoody & Loco〈All I Wanna Do〉2016
91. GFRIEND〈今天開始我們〉（Me Gustas Tu）2015
90. 韓明淑〈穿著黃色襯衫的男人〉1961
89. aespa〈Next Level〉2021
88. 1TYM〈Hot〉2003
87. Mamamoo〈Décalcomanie〉2016
86. 泰民〈Move〉2017
85. Cherry Filter〈Sweet Little Kitty〉2002
84. Stray Kids〈God’s Menu〉2020
83. 申海澈〈致你〉1988
82. 尹未來〈黑色幸福〉2007
81. (G)I-DLE〈Tomboy〉2022
80. Pippi Band〈Mr. Simpatico〉1996
79. LE SSERAFIM〈Antifragile〉2022
78. GOT7〈Just Right〉2015
77. 酷懶之味〈Sweety〉2004
76. Solid〈抓住今晚的最後〉（이밤의 끝을 잡고）1995
75. EXID〈Up & Down〉2014
74. Monsta X〈Dramarama〉2017
73. 白智榮〈那個女人〉2010
72. iKON〈Love Scenario〉2018
71. Turbo〈黑貓〉1995
70. Epik High〈Love Love Love〉2007
69. Love and Peace〈It’s Been a Long Time〉1978
68. SEVENTEEN〈Very Nice〉2016
67. Sistar〈Alone〉2012
66. BIGBANG〈Bang Bang Bang〉2016
65. Fin.K.L〈致我的男朋友〉1998
64. Crying Nut〈馬兒快跑〉（Speed Up Losers）1998
63. 朴美京〈夏娃的警告〉（Eve’s Warning）1994
62. g.o.d.〈To Mother〉1999
61. 李美子〈冬柏小姐〉（동백 아가씨）1964
60. 橙子焦糖〈Catallena〉2014
59. NCT 127〈Cherry Bomb〉2017
58. Young Turks Club〈Affection〉1996
57. 尹心悳〈死之詠贊〉1926
（按：悳音同德，即戲劇《死之詠贊》女主角原型。）
56. Pearl Sisters〈One Cup of Coffee〉1968
55. DJ Doc〈Run to You〉2000
54. 柳在夏〈因為我愛你〉1987
53. Roo’Ra〈3!4!〉1996
52. BTS〈I Need U〉2015
51. Infinite〈The Chaser〉2012
50. 張弼順〈當我的孤單呼喚你之時〉1997
（按：Punch 2017年曾翻唱，作為戲劇《Missing9》OST）
49.本月少女Odd Eye Circle〈Girl Front〉2017
48. 酷龍〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉1996
（按：草蜢1997年翻唱成〈BA BA BA〉）
47. Deulgukhwa〈That’s Only My World〉1985
46. 玄振英〈模糊記憶中的你〉1992
45. T-ara〈Bo Peep Bo Peep〉2009
44. 2PM〈Hands Up〉2011
43. 羅美〈Bingle Bingle〉（Round and Round）1984
（按：Girl's Day 2011〈Twinkle Twinkle〉部分歌曲改編自此，T-ara 2012年曾翻唱。）
42. Sanullim〈Already Now〉（아니 벌써）1977
41. Miss A〈Bad Girl Good Girl〉2010
40. Deux〈Turn Around and Look at Me〉（나를 돌아봐）1993
39. ITZY〈Wannabe〉2020
38. 嚴正化〈Poison〉1998
37. 金秋子〈It’s a Lie〉1971
36. Rain〈Rainism〉2008
35. 金完宣〈小丑在對著我們微笑〉1990
（按：IU 2014年曾翻唱。）
34. EXO〈Growl〉2013
33. 少女時代〈再次重逢的世界〉2007
32. 李文世〈當愛已逝去〉1987
（按：池昌旭2019年曾翻唱，作為戲劇《請融化我》OST）
31. 朴志胤〈成人式〉2000
30. 金貞美〈Haenim〉1973
29. KARA〈Mr.〉2009
28. Patti金（패티김）〈離別〉1973
27. S.E.S.〈(Cause) I’m Your Girl〉1997
26. 泫雅〈Bubble Pop〉2011
25. 東方神起〈魔咒Mirotic〉2008
24. 李孝利〈10 Minutes〉2003
23. PSY〈江南Style〉2012
22. Deli Spice〈Chau Chau〉1995
21. Brown Eyed Girls〈Abracadabra〉2009
20. 李蘭影〈木浦的眼淚〉1935
19. NewJeans〈Ditto〉2022
18. BoA〈No. 1〉2001
17. f(x)〈4 Walls〉2015
16. SHINee〈Lucifer〉2010
15. TWICE〈TT〉2016
14. Shin Joong Hyun and Yup Juns〈美人〉（미인）1974
13. Red Velvet〈Red Flavor〉2017
12. Super Junior〈Sorry, Sorry〉2009
11. 李貞賢〈哇〉1999
10. Wonder Girls〈Tell Me〉2007
9. 徐太志和孩子們〈我知道〉1992
8. 2NE1〈I Am the Best〉2011
7. BIGBANG〈Haru Haru〉2008
6. Blackpink〈DDU-DU DDU-DU〉2018
5. 趙容弼〈短髮〉1980
（延伸閱讀：「國民歌手」趙容弼的《短髮》 為何出現在破千萬電影《計程車司機》的開頭！？）
4. BTS〈春日〉2017
3. IU〈Good Day〉2010
理由摘要：IU的三段式高音太過驚奇，瞬間讓她躋身韓國傳奇歌手行列。
2. H.O.T.〈Candy〉1996
（按：NCT DREAM 2022年曾翻唱。）
理由摘要：嘻哈混合了流行音樂，為所有K-POP男團的夏日甜美洗腦歌曲奠定了基礎。H.O.T亦是早的偶像組合之一，也是確立男團人氣的功臣，〈Candy〉的音樂加上彩虹小丑套裝和超大號手套完美搭配，成為歡快的經典。
1. 少女時代〈Gee〉2009
理由摘要：每次副歌都是歡樂的擬聲表達，表達出了如何運用撒嬌帶出令人著迷、最大限度的美學。 〈Gee〉可能是Wonder Girls復古熱門歌曲〈Nobody〉後的反響，雖然製作人曾被告知此歌曲歌詞很幼稚、旋律也很弱，但〈Gee〉直接、不斷重複性的歌詞與歌曲馬上抓住人心，「14年過去了，『Gee』仍然像是一個啓示，因為愛情總是如此」。
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