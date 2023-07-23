《奇迹的兄弟》所有人都在找关键录影带…郑宇追查父亲身亡真相、裴贤圣终於接受自己来自1995年！（EP.7 –8）

[有雷] 《奇迹的兄弟》一宗被掩盖的离奇湖边杀人事件，时隔27年后虽已过了追诉期却重新受到瞩目，带著秘密背包穿越时空的裴贤圣，能否再回到过去？而他与郑宇的相遇，是否注定要让郑宇揭开父亲离奇身亡的真相？所有人都在找的关键录影带到底在哪里？

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警方历经许多调查，仍然怀疑畅销作家陆东柱（郑宇饰）的作品「神已死去」可能不是出自他的杜撰，毕竟太多细节的陈述，俨然就像真实的目击者陈述一样，推测东柱看过事发当时的录影带。但东柱却没有正面承认或否认。而他也正在寻找家中是否有所谓的录影带，此时母亲返家也发现有小偷翻箱倒柜却无财物损失，看来有人似乎也在找这卷录影带。东柱也正在查找中。



东柱开始思考父亲的离奇死亡，原来东柱的父亲依照学生李天空的要求，到地铁站置物箱取得了装有录影带的背包，回到书店后他将包包交给了李天空的弟弟姜山，并且要姜山不能相信任何人，立刻从后门离开，而就在姜山遭人追赶的同时穿越了时空，来到2022年。



「奇迹」想起了在医院遇到的女子（姜末今饰），想知道对方是否能告诉他一些关於自己的过往，女子告诉他，姜山就是这样突然人间蒸发，还拿出两人的照片。但突然间「奇迹」又开始头痛欲裂，眼前似乎出现资料正在传送的感觉，在另外一处的东柱竟也感觉相同，而一切回归平常后，「奇迹」突然想起了自己的过往叫做姜山，还对眼前的女子问起「要到哪里才能见到友贞？」友贞说照片中的就是27年前的自己…姜山才终於确信自己来到了27年后。最终姜山说出了没能遵守友贞与他的约定，他很抱歉，让眼前27年后的友贞瞬间泪崩。



东柱举办畅销书签名会，引发与事件有关的人前来，他也再度见到了KAI（吴万石饰），是否KAI就是李天空本人呢？此时也出现了一位曾经追赶著姜山的男子，他拉住陆东柱说：「请转告写这本书的人，我已经等待他27年了…」让东柱匪夷所思。



姜山对於东柱已经知道自己的真实身分却不告诉他，相当气愤，而东柱却认为需要再寻找一些足够的证据后才告诉姜山，两人在路上发生争执，姜山试图冲向行驶中的车辆，想再度回到1995年，东柱冲上前抱住了他，想不到两人却一起瞬间移动到家中！



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