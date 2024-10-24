【韩网热门】SM 3.0前后变化最大的团——aespa

SM 3.0之前由李秀满和刘英振担任制作，歌曲包括《Black Mamba》《Forever》《Next Level》《Savage》《Girls》。



SM 3.0体系之后的作品有《Welcome To My World》《Spicy》《Drama》《Supernova》《Armageddon》《Whiplash》。



虽然微妙地有所不同，但对「金属味」的追求是长久不变的。

在3.0之前有《Next Level》，之后则是《Supernova》这样的超级热门歌曲，这一点也很有趣。



韩国网友评论：

1. 前后都有「金属味」，前者微妙地有90年代感，后者更符合现在流行的Z世代风格，真的很神奇

2. 最大的不同是现在参加所有音乐节目了.....

3. 以前也不错，但过於被世界观束缚，现在好很多

4. 如果没有3.0，可能就要出现种树的歌词了...

5. 诞生於李秀满的欲望，在没有李秀满的情况下成长

6. 变得非常时尚，尤其是MV的品质提升得非常惊人

7. 我以前也觉得有点土气，但之后变得很有格调

8. 我觉得都差不多哈哈

9. 进入无秀满时代后，之前微妙的土气完全消失了

10. 我是在3.0之后入坑

11. 歌词明显变好很多

12. 其实变化没有想像中大，但《Next Level》的背景每次看都令人震撼ᅲᅲᅲᅲ 希望多做一些外星帝国战士的感觉

13. 李秀满的离开对aespa来说是神来之笔，哈哈哈，没了李秀满她们飞得更高了

14. 有秀满抓住概念基础，无秀满抓住大众胃口

15. 从3.0开始进入我的播放清单

16. 《Black Mamba》和《Next Level》真的超级好听，但之后的歌都不合我胃口，这次的新歌尤其不喜欢ᅲ

17. 我还是喜欢以前的概念，《Savage》是我的最爱

18. 后面的歌更有大众性，但我还蛮怀念刘英振的风格kkk

19. 色彩是一样的，只是微妙地从聚焦小众转变为瞄准大众，更街头时尚了

20. 从刘英振的「世纪末 未来指向 金属感性」，变成符合现在趋势的金属味kkk

21. 前后都喜欢，但现在的确更时尚了

22. 我觉得没有不同，都是aespa的色彩

出处：https://theqoo.net/hot/3455295587

图源：SM娱乐

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