BTS防弹少年团Jin有望加盟《偶然成为社长》刘浩镇PD全新综艺，计划年内播出！

据韩媒，《偶然成为社长》刘浩镇PD正在制作做全新综艺，计划今年之内拍完并播出，今年6月刚刚退伍复出的BTS防弹少年团队长Jin有望作为嘉宾出演。

据悉，刘浩镇PD的新作将是一档户外综艺节目，节目形式为探访韩国的各种名胜或人物，以一日旅行为题材进行拍摄，过程中解答关於韩国的小问答题并完成任务。

Jin已多次表达对综艺节目的兴趣。 今年6月他以陆军士官身份服役期满退伍，马上出演了MBC综艺节目《失落岛半星旅馆》，不久前还还推出了自己主持的网路综艺《奔跑吧硕珍》，每期挑战截然不同的主题，展现出独特的综艺才能。 此外，Jin还参与了旗安84企划制作的新概念民宿综艺节目《令人抓狂的旗安庄》、与综艺大势演员池睿恩一起担任民宿职员，将於明年通过Netflix公开。



刘浩镇PD是tvN著名的综艺节目导演，曾制作KBS 2TV《两天一夜 》第三季、tvN《偶然的社长》、tvN《釜山人出城记雪梨篇》以及《那是哪里？ 》等节目，凭藉纯朴自然的节目风格广受好评。





对於Jin与刘浩镇PD联手的消息，tvN相关人士於含蓄透露刘浩镇确实在准备新作，具体内容将在确定后正式公布：「为了确保拍摄的安全顺利，暂时无法透露更多细节，敬请谅解。」

此外，Jin将於11月15日作为SOLO歌手发行首张正规专辑《Happy》。



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