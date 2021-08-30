Melon評選「K-POP百大名曲」：前三名BoA、EXO、PSY，BTS與SHINee曲數最多

前三名就爭論不休啊～但不論排名的話，這名單充滿回憶啊！

韓國最大音源平台Melon近期與《首爾新聞》合作評選出「K-POP百大名曲」，帶K-POP粉絲重溫K-POP歷史，100首歌曲目前已全數公開。

「K-POP百大名曲」由大眾音樂評論家、音樂放送相關人士及音樂產業相關人士等35名委員評選，大致上以K-POP偶像組合模式的H.O.T、引領第一代韓流的酷龍……等等偶像出道時的1996韓流元年作為分界，選出K-POP最具代表性的百首歌曲並且排行。

前十名強者分別是BoA〈No.1〉、EXO〈Growl〉、PSY〈江南Style〉、BTS〈Dynamite〉、少女時代〈Gee〉、少女時代〈再次重逢的世界〉、2NE1〈I Am The Best〉、Brown Eyeds Girls〈Abracadabra〉、Wonder Girls〈Tell Me〉、東方神起〈魔咒Mirotic〉。

（圖：Melon 截圖）

入圍最多歌曲的愛豆是BTS防彈少年團（5首），亞軍是SHINee（4首），接下來是少女時代、IU、f(x)、徐太志和孩子們（3首），2NE1、Wonder Girls、東方神起、S.E.S（2首）。

（圖：Melon 截圖）

Melon還統整了各個歌曲的年代，以及最多入選的作曲與作詞家。入選最多百大名曲的年代是2017年，共有9首歌曲包括Red Velvet〈Red Flavor〉、宣美〈Gashina〉、BTS〈春日〉、IU〈夜信〉等，可見當年競爭多激烈。

（圖：Melon 截圖）

無論是作曲還是作詞，朴軫永都位居第一，第二第三則是TEDDY與劉英振相爭。BTS RM、BTS SUGA與BIGBANG GD也榜上有名。（左排為作曲，右排為作詞）

（圖：Melon 截圖）

名單完整公開後，論壇theqoo‎馬上就掀起討論，從第一名要給BoA〈No.1〉還是PSY〈江南Style〉就爭論不休，也有一些網友特別點出IU〈夜信〉（82名）、Busker Busker〈櫻花結局〉（90名）名次不合理，許多人一致認同這些歌曲但無法認同排行順序，紛紛批判此榜單無法產生共鳴、公信力太低。你們覺得呢？

完整榜單如下（‎原文榜單可點此前往‎，每首歌曲均有詳細介紹與入選理由）：

1. BoA〈No.1〉（2002）

2. EXO〈Growl〉（2013）

3. PSY〈江南Style〉（2012）

4. BTS〈Dynamite〉（2020）

5. 少女時代〈Gee〉（2009）

6. 少女時代〈再次重逢的世界〉（2007）

7. 2NE1〈I Am The Best〉（2011）

8. Brown Eyeds Girls〈Abracadabra〉（2009）

9. Wonder Girls〈Tell Me〉（2007）

10. 東方神起〈魔咒Mirotic〉（2008）

11. SHINee〈Sherlock (Clue + Note)〉（2012）

12. SUPER JUNIOR〈Sorry, Sorry〉（2009）

13. BLACKPINK〈DDU-DU DDU-Du〉（2018）

14. S.E.S〈I’m Your Girl〉（1997）

15. IU〈Good Day〉（2010）

16. 李孝利〈10 Minutes〉（2003）

17. H.O.T〈Candy〉（1996）

18. KARA〈Mister〉（2009）

19. BIGBANG〈Lies〉（2007）

20. Red Velvet〈Red Flavor〉（2017）

21. 徐太志和孩子們〈I Know〉（1992）

22. 李貞賢〈哇〉（1999）

23. INFINITE〈Be Mine〉（2011）

24. BIGBANG〈FANTASTIC BABY〉（2012）

25. BTS〈血汗淚〉（2016)

26. miss A〈Bad Girl Good Girl〉（2010）

27. Wonder Girls〈Nobody〉（2008）

28. 宣美〈Gashina〉（2017）

29. 水晶男孩〈Couple〉（1998）

30. g.o.d〈謊言〉（2000）

31. TWICE〈CHEER UP〉（2016）

32. BTS〈春日Spring Day〉（2017）

33. 少女時代〈I Got a Boy〉（2013）

34. IU〈Twenty-Three〉（2015）

35. 2PM〈Heartbeat〉（2009）

36. 泰民〈MOVE〉（2017）

37. 2NE1〈Fire〉（2009)

38. Baby V.O.X〈Get Up〉（1999）

39. 佳仁〈Bloom〉（2012）

40. f(x)〈4 Walls〉（2015）

41. 李孝利〈U-Go-Girl〉（With. Nassun，2008）

42. EXID〈UP & DOWN〉（2014）

43. 泫雅〈Bubble Pop!〉（2011）

44. 酷龍〈Kungtari Shabara〉（1996）

45. f(x)〈NU ABO〉（2010）

46. 太陽〈Eyes, Nose, Lips〉（2014）

47. G-DRAGON〈Crooked〉（2013）

48. IZ*ONE〈FIESTA〉（2020）

49. (G)-IDLE〈LION〉（2019）

50. NCT U〈The 7th Sense〉（2016）

51. 請夏〈Gotta Go已經12點〉（2019）

52. OH MY GIRL〈Secret Garden〉（2018）

53. SHINee〈View〉（2015）

54. Deux〈In Summer〉（1994）

55. f(x)〈Rum Pum Pum Pum〉（2013）

56. Twice〈TT〉（2016）

57. Fin.K.L〈永遠的愛〉（1999）

58. H.O.T〈Warrior’s Descendant〉（1996）

59. Deux〈Please Look at Me〉（1993）

60. ITZY〈Dalla Dalla〉（2019）

61. 朴志胤〈成人禮〉（2000）

62. Rain〈躲避太陽的方法〉（2003）

63. 橙子焦糖〈Catallena〉（2014）

64. T-ARA〈Roly-Poly〉（2011）

65. Wanna One〈Energetic〉（2017）

66. GFRIEND〈Rough〉（2016）

67. 嚴正化〈招待〉（1998）

68. 神話〈Brand New〉（2004）

69. 本月少女〈Butterfly〉（2019）

70. BTS〈DNA〉（2017）

71. SISTAR〈Alone〉（2012）

72. Rain〈It’s Raining〉（2004）

73. ZICO〈Any song〉（2020）

74. BTS 〈Boy With Luv〉（feat. Halsey，2019）

75. god〈路〉（2001）

76. After School〈Bang!〉（2010）

77. Ikon〈LOVE SCENARIO〉（2018）

78. WINNER〈Really Really〉（2017）

79. 太妍〈I〉（feat. Verbal Jint，2015）

80. SEVENTEEN〈Very Nice〉（2016）

81. 神話〈T.O.P (Twinkling Of Paradise)〉（1999）

82. IU〈夜信〉（2017）

83. MAMAMOO〈Um Oh Ah Yeh〉（2015）

84. Lovelyz〈Ah-Choo〉（2015）

85. Red Velvet〈Psycho〉（2019）

86. S.E.S〈Dreams Come True〉（1998）

87. SHINee〈Ring Ding Dong〉（2009）

88. Fin.K.L〈To My Boyfriend〉（1998）

89. NCT 127〈Cherry Bomb〉（2017）

90. Busker Busker〈櫻花結局Cherry Blossom Ending〉（2012）

91. 徐太志和孩子們〈Come Back Home〉（1995）

92. PENTAGON〈Shine〉（2018）

93. BoA〈Atlantis Princess〉（2003）

94. NRG〈I Can Do〉（1997）

95. Epik High〈Fly〉（feat. Amin. J of Soulciety，2006）

96. JinuSean〈Tell Me〉（1997）

97. SHINee〈Replay〉（2008）

98. 東方神起〈Hug〉（2004）

99. 徐太志和孩子們〈Classroom Idea〉（1994）

100. Trouble Maker〈Trouble Maker〉（2011）

（封圖：Melon 截圖、BTS IG、SM）

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