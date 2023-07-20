SEVENTEEN圆佑分享和NewJeans舞蹈挑战的幕后故事！忘记自己说过的话，但队友Hoshi却一直记在心里
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SEVENTEEN圆佑分享和NewJeans舞蹈挑战的幕后故事！忘记自己说过的话，但队友Hoshi却一直记在心里

KPOP   2023年7月20日   星期四09:30   Mico   2

（封面图源：weverse@Seventeen圆佑、youtube@NewJeans）

男团 SEVENTEEN 的团魂真的很猛，圆佑跟 Hoshi 就像竹马兄弟般的一起长大，感动～。

女团 NewJeans 推出的新歌〈Super Shy〉（超级害羞）邀请到了男团SEVENTEEN 的圆佑和Hoshi一起合作，由於圆佑基本上很少跟队外的偶像一起舞蹈挑战（challenge），甚至还是跟女偶像同框（极其稀有的画面），粉丝们都感到非常意外，也即时登上了推特流行趋势的关键字榜单。

手机全萤幕欣赏〈Super Shy〉舞蹈挑战点这里到Youtube看

（图源：youtube@NewJeans）

之后，圆佑在生日直播上被粉丝问到了跳〈Super Shy〉是否有幕后故事？圆佑说其实是Hoshi邀请他一起的，先是拒绝了，但Hoshi甚至三顾茅庐的拉他一起，坚持要一起做这件事，让许多粉丝都表示特别感谢Hoshi，因为有他的坚持才能看到这么难得的画面。
（图源：weverse@Seventeen圆佑）

▼Hoshi分享了和圆佑的最新合照：「我名字是全Super Shy」圆佑姓全。
（图源：weverse@Seventeen的Hoshi&圆佑）
（图源：weverse@Seventeen的Hoshi&圆佑）

他们大概学了30分钟左右就挑战了，圆佑表示音乐节奏比想像中的要快，动作也很大，其实有点难。

由於Hoshi本来就会很主动的做一些艺能和舞蹈挑战，圆佑曾对Hoshi说以他的标准，去推荐他做的事情是不错的话，他就会愿意去做，当时圆佑下定决心要好好生活，但是圆佑说完后就忘了这件事，所以Hoshi一提他就想起来了，才决定努力去好好完成这个挑战。

这个幕后故事再次展现了成员之间深厚的情谊。

【附上圆佑生日直播影片，约莫16:47时谈到〈Super Shy〉的幕后故事。】
（图源：twitter@세븐틴(SEVENTEEN)圆佑）

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