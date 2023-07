SEVENTEEN圆佑分享和NewJeans舞蹈挑战的幕后故事！忘记自己说过的话，但队友Hoshi却一直记在心里

男团 SEVENTEEN 的团魂真的很猛,圆佑跟 Hoshi 就像竹马兄弟般的一起长大,感动~。

女团 NewJeans 推出的新歌〈Super Shy〉(超级害羞)邀请到了男团SEVENTEEN 的圆佑和Hoshi一起合作,由於圆佑基本上很少跟队外的偶像一起舞蹈挑战(challenge),甚至还是跟女偶像同框(极其稀有的画面),粉丝们都感到非常意外,也即时登上了推特流行趋势的关键字榜单。

【手机全萤幕欣赏〈Super Shy〉舞蹈挑战点这里到Youtube看】



之后,圆佑在生日直播上被粉丝问到了跳〈Super Shy〉是否有幕后故事?圆佑说其实是Hoshi邀请他一起的,先是拒绝了,但Hoshi甚至三顾茅庐的拉他一起,坚持要一起做这件事,让许多粉丝都表示特别感谢Hoshi,因为有他的坚持才能看到这么难得的画面。



▼Hoshi分享了和圆佑的最新合照:「我名字是全Super Shy」圆佑姓全。





他们大概学了30分钟左右就挑战了,圆佑表示音乐节奏比想像中的要快,动作也很大,其实有点难。

wonwoo said he is glad that carats gave good reaction to his super shy challenge, he said hoshi asked him to do the challenge together but he refused it once he learned the dance for 30 minutes! pic.twitter.com/xw3sUlCnLw