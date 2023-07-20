韩孝周将以爱情剧回归！与丁海寅合体登「青龙电视剧大赏」：「合作的日子会来吧？」、「大家在看吧？无论是谁」

韩孝周及丁海寅透露自己最近很想拍「爱情剧」，导演和编剧们请看看这个组合吧！

「2023青龙电视剧大赏」於昨日（19日）在仁川中区云西洞Paradise City举行，MC由润娥、全炫茂担任，红毯照可以点‎此‎观看。视帝、视后分别由河正宇和秀智夺得，大赏则是宋慧乔，完整获奖名单可以点此‎观看。

韩孝周和丁海寅作为颁奖嘉宾合体登台，两人的新剧Disney+‎《Moving 异能》、Netflix‎《D.P：逃兵追缉令2》‎都将於近期公开。

丁海寅向韩孝周提问：「最近有没有特别想拍的题材？」这阵子挑战动作片又挑战反派的韩孝周回答：「很久没演爱情剧了，产生了想要再次挑战爱情剧的想法。」丁海寅表示：「我也4年没拍爱情剧了，我也想拍爱情剧与大家见面。如果有机会的吧，出演同部作品的日子会来吧？」韩孝周也说：「大家在看吧？无论是谁。」

事实上，据韩媒近期报导，韩孝周将以爱情剧《在你灿烂的季节》回归小萤幕。由《社内相亲》朴缮虎导演执导，《她很漂亮》、《虽然30但仍17》赵成熙编剧执笔，描述因故失去听力和记忆的男人知道了救援般的女人后发生的故事。韩孝周将饰演时装时尚设计师。

韩孝周还於个人Instagram限时动态分享与朴炯植、朴信惠、丁海寅的合照。曾与韩孝周合作过《Happiness》的朴炯植，目前正在与朴信惠拍摄新剧《低谷医生》。而韩孝周与丁海寅都公开表示「想拍爱情剧」，并期待著合作的日子会到来，制作公司们赶快递剧本给他们吧！

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