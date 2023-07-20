SEVENTEEN圓佑分享和NewJeans舞蹈挑戰的幕後故事！忘記自己說過的話，但隊友Hoshi卻一直記在心裡

男團 SEVENTEEN 的團魂真的很猛，圓佑跟 Hoshi 就像竹馬兄弟般的一起長大，感動～。

女團 NewJeans 推出的新歌〈Super Shy〉（超級害羞）邀請到了男團SEVENTEEN 的圓佑和Hoshi一起合作，由於圓佑基本上很少跟隊外的偶像一起舞蹈挑戰（challenge），甚至還是跟女偶像同框（極其稀有的畫面），粉絲們都感到非常意外，也即時登上了推特流行趨勢的關鍵字榜單。

【手機全螢幕欣賞〈Super Shy〉舞蹈挑戰點這裡到Youtube看】



之後，圓佑在生日直播上被粉絲問到了跳〈Super Shy〉是否有幕後故事？圓佑說其實是Hoshi邀請他一起的，先是拒絕了，但Hoshi甚至三顧茅廬的拉他一起，堅持要一起做這件事，讓許多粉絲都表示特別感謝Hoshi，因為有他的堅持才能看到這麼難得的畫面。



▼Hoshi分享了和圓佑的最新合照：「我名字是全Super Shy」圓佑姓全。





他們大概學了30分鐘左右就挑戰了，圓佑表示音樂節奏比想像中的要快，動作也很大，其實有點難。

wonwoo said he is glad that carats gave good reaction to his super shy challenge, he said hoshi asked him to do the challenge together but he refused it once he learned the dance for 30 minutes! pic.twitter.com/xw3sUlCnLw — tracy (@tinkswonu) July 17, 2023

由於Hoshi本來就會很主動的做一些藝能和舞蹈挑戰，圓佑曾對Hoshi說以他的標準，去推薦他做的事情是不錯的話，他就會願意去做，當時圓佑下定決心要好好生活，但是圓佑說完後就忘了這件事，所以Hoshi一提他就想起來了，才決定努力去好好完成這個挑戰。

這個幕後故事再次展現了成員之間深厚的情誼。

【附上圓佑生日直播影片，約莫16:47時談到〈Super Shy〉的幕後故事。】



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