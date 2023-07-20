SEVENTEEN圓佑分享和NewJeans舞蹈挑戰的幕後故事！忘記自己說過的話，但隊友Hoshi卻一直記在心裡
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SEVENTEEN圓佑分享和NewJeans舞蹈挑戰的幕後故事！忘記自己說過的話，但隊友Hoshi卻一直記在心裡

KPOP   2023年7月20日   星期四09:30   Mico   2

（封面圖源：weverse@Seventeen圓佑、youtube@NewJeans）

男團 SEVENTEEN 的團魂真的很猛，圓佑跟 Hoshi 就像竹馬兄弟般的一起長大，感動～。

女團 NewJeans 推出的新歌〈Super Shy〉（超級害羞）邀請到了男團SEVENTEEN 的圓佑和Hoshi一起合作，由於圓佑基本上很少跟隊外的偶像一起舞蹈挑戰（challenge），甚至還是跟女偶像同框（極其稀有的畫面），粉絲們都感到非常意外，也即時登上了推特流行趨勢的關鍵字榜單。

手機全螢幕欣賞〈Super Shy〉舞蹈挑戰點這裡到Youtube看

（圖源：youtube@NewJeans）

之後，圓佑在生日直播上被粉絲問到了跳〈Super Shy〉是否有幕後故事？圓佑說其實是Hoshi邀請他一起的，先是拒絕了，但Hoshi甚至三顧茅廬的拉他一起，堅持要一起做這件事，讓許多粉絲都表示特別感謝Hoshi，因為有他的堅持才能看到這麼難得的畫面。
（圖源：weverse@Seventeen圓佑）

▼Hoshi分享了和圓佑的最新合照：「我名字是全Super Shy」圓佑姓全。
（圖源：weverse@Seventeen的Hoshi&圓佑）
（圖源：weverse@Seventeen的Hoshi&圓佑）

他們大概學了30分鐘左右就挑戰了，圓佑表示音樂節奏比想像中的要快，動作也很大，其實有點難。

由於Hoshi本來就會很主動的做一些藝能和舞蹈挑戰，圓佑曾對Hoshi說以他的標準，去推薦他做的事情是不錯的話，他就會願意去做，當時圓佑下定決心要好好生活，但是圓佑說完後就忘了這件事，所以Hoshi一提他就想起來了，才決定努力去好好完成這個挑戰。

這個幕後故事再次展現了成員之間深厚的情誼。

【附上圓佑生日直播影片，約莫16:47時談到〈Super Shy〉的幕後故事。】
（圖源：twitter@세븐틴(SEVENTEEN)圓佑）

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