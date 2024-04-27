ILLIT总监PO《海街日记》疑讽闵熙珍抄袭借鉴，网友发现海报是粉丝自制、导演名字还拼错

继上次PO中指照表达不满，这次ILLIT总监又在闵熙珍女团NewJeans新歌发布后PO出日本电影《海街日记》海报，疑似暗指MV借鉴电影风格，不料被网友指出漏洞并最终删除。

NewJeans今日零点公开新歌《Bubble Gum》MV，有很多少女们在海边嬉戏的镜头。 女团ILLIT的总监许世连立即在IG限动PO出以海边村落为背景的日本电影《海街日记》海报，NewJeans粉丝认为此举是暗示闵熙珍抄袭电影风格。



网友很快发现许世连PO的并非官方海报，而是粉丝以剧照为素材自制的图，电影里的主色调也不是MV或自制图这样的偏绿色。 最尴尬的是，图中还把导演名字是枝裕和的英文打错两个字母，由「HIROKAZU」变成「HIROZAKU」。



被指出问题后，许世连删掉图片换成名字正确的海报，最后全部删除。 不过网友已将错字海报截图讨论，纷纷指责她无知、进一步加强抄袭印象、「用山寨回应山寨，堪称现代艺术」，且很可能根本没看过是枝裕和任何一部电影，还不如安静低调以免连累ILLIT跟著被骂。

此前一直有人指出ILLIT风格概念抄袭NewJeans，25日闵熙珍召开记者会亦有提及此事，当时许世连就在IG限动转PO「比中指」照片随后秒删，亦被解读为对闵熙珍表达不满。



▽上图为NewJeans、下图为ILLIT：



▽NewJeans新歌《Bubble Gum》：



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