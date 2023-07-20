MAMAMOO华沙不惧被告发依旧表演热辣，看得EXO D.O都惊到张大嘴巴

MAMAMOO成员华沙在第2届青龙电视剧大赏中的solo表演震撼了所有演员。

19日，第2届青龙电视剧大赏隆重举行，宋慧乔凭藉在《黑暗荣耀》中的精彩演绎捧回大赏。 同剧组的林智妍则以「涏镇」一角拿下最佳女配角奖，众望所归。 河正宇也凭藉《毒枭圣徒》拿下最佳男主角奖，裴秀智则靠著在《安娜》中的颠覆表演斩获最佳女主角奖。

颁奖过程中邀请嘉宾们的表演也令人瞩目，华沙受邀亮相，演唱了自己的solo曲《Maria》。 当天的舞台装扮主打复古风，她身穿紫色透视V领衬衫，搭配同色亮片喇叭裤亮相，勾勒出曼妙身姿。 华沙随著音乐扭动身体，跪地摇胸的wave十分性感，台下的观众们也跟随她一起清唱。 镜头拍到EXO D.O时，只见他被华沙的性感舞姿惊到，不自觉张大了嘴巴。





早前华沙因在校庆表演中舞蹈动作露骨，遭到学生家长联合举报，告其「演出罪」，目前警方已经介入调查。 被指控表演为华沙今年5月12日在韩国成均馆大学庆典上演出，演唱的是solo曲《不要给我》，表演过程中华沙做出了一个极具煽动性的动作，随后相关场景就登上了热搜，引来大批网民就「大学庆典上适不适合做这种动作」进行了激烈的讨论。



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