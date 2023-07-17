安孝燮又跳舞啦！首尔见面会秀太阳新歌《VIBE》男团魂爆发，过往跳舞影片回顾！

演员安孝燮16日在首尔举办粉丝见面会，作为JYP偶像练习生出身，果然第一场就跳了舞，选曲也超有sense！

安孝燮首次巡回粉丝见面会《here and now》昨日高丽大学化汀体育馆举办，唱著《I'm your man》出场，据说是偶像练习生时期的每月评价用曲~talk时间一起重温了《红天机》《社内相亲》《浪漫医生金实福3》的演技，还分享了自己的听歌list。



一小时后后换衣服出来突然就到了dance time，选曲是BIGBANG太阳与防弹少年团Jimin合作的新歌《VIBE》！安孝燮换上宽松衬衫、压低帽子，舞姿轻盈又迷人，不愧是JYP练习生出身：



换个角度再看一遍，连表情细节都十分到位：



안효섭 볼 뿌우 () 마약영상이야 pic.twitter.com/kc1yj3LvAN — 옵이 (@0xxBee) July 16, 2023

最后还为粉丝赠送礼物、做「因为可爱对不起」challenge、拍摄「人生四格」、唱了《Let it be》《Still with You》。 因为是第一次办大型见面会，安孝燮本人也有些紧张，害羞模样反而更令人觉得可爱~



귀여워서 미안해

안효섭 ver pic.twitter.com/k3UQWgfnYo — 세진 (@sejin8856) July 17, 2023

安孝燮7岁移民加拿大，高中时被JYP挖角回韩国当了3年练习生、与GOT7成员们一起训练，也差点作为GOT7出道。 不过后来因为个子长到187cm过於突出，且安孝燮本人也觉得偶像不是自己想走的道路，之后便转投Starhaus娱乐以演员身份出道。

安孝燮的歌舞实力一直都受到认可，演《社内相亲》时曾与女主金世正合唱，和金瑟祺合作电视剧《戒指女王》时也有跳Maroon 5的「情侣舞蹈」《Sugar》，作为观看人次突破100万的公约。



此外，安孝燮这次寻回见面会以首尔为起点，陆续将到曼谷、台北、雅加达、香港、东京与当地粉丝见面。 与全汝彬合作主演、翻拍自《想见你》的韩剧《走进你的时间》则将在下半年通过Netflix公开。



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