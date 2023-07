安孝燮又跳舞啦！首尔见面会秀太阳新歌《VIBE》男团魂爆发，过往跳舞影片回顾！

演员安孝燮16日在首尔举办粉丝见面会,作为JYP偶像练习生出身,果然第一场就跳了舞,选曲也超有sense!

安孝燮首次巡回粉丝见面会《here and now》昨日高丽大学化汀体育馆举办,唱著《I'm your man》出场,据说是偶像练习生时期的每月评价用曲~talk时间一起重温了《红天机》《社内相亲》《浪漫医生金实福3》的演技,还分享了自己的听歌list。



一小时后后换衣服出来突然就到了dance time,选曲是BIGBANG太阳与防弹少年团Jimin合作的新歌《VIBE》!安孝燮换上宽松衬衫、压低帽子,舞姿轻盈又迷人,不愧是JYP练习生出身:



230716 안효섭 팬미팅 here and now

안효섭이 추는 VIBE 실존하다..#안효섭 #AhnHyoSeop pic.twitter.com/0GwE8Xc9W1