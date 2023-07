安孝燮又跳舞啦！首爾見面會秀太陽新歌《VIBE》男團魂爆發，過往跳舞影片回顧！

演員安孝燮16日在首爾舉辦粉絲見面會,作為JYP偶像練習生出身,果然第一場就跳了舞,選曲也超有sense!

安孝燮首次巡迴粉絲見面會《here and now》昨日高麗大學化汀體育館舉辦,唱著《I'm your man》出場,據說是偶像練習生時期的每月評價用曲~talk時間一起重溫了《紅天機》《社內相親》《浪漫醫生金實福3》的演技,還分享了自己的聽歌list。



一小時後後換衣服出來突然就到了dance time,選曲是BIGBANG太陽與防彈少年團Jimin合作的新歌《VIBE》!安孝燮換上寬鬆襯衫、壓低帽子,舞姿輕盈又迷人,不愧是JYP練習生出身:



230716 안효섭 팬미팅 here and now

안효섭이 추는 VIBE 실존하다..#안효섭 #AhnHyoSeop pic.twitter.com/0GwE8Xc9W1