安孝燮又跳舞啦！首爾見面會秀太陽新歌《VIBE》男團魂爆發，過往跳舞影片回顧！

演員安孝燮16日在首爾舉辦粉絲見面會，作為JYP偶像練習生出身，果然第一場就跳了舞，選曲也超有sense！

安孝燮首次巡迴粉絲見面會《here and now》昨日高麗大學化汀體育館舉辦，唱著《I'm your man》出場，據說是偶像練習生時期的每月評價用曲~talk時間一起重溫了《紅天機》《社內相親》《浪漫醫生金實福3》的演技，還分享了自己的聽歌list。



一小時後後換衣服出來突然就到了dance time，選曲是BIGBANG太陽與防彈少年團Jimin合作的新歌《VIBE》！安孝燮換上寬鬆襯衫、壓低帽子，舞姿輕盈又迷人，不愧是JYP練習生出身：



換個角度再看一遍，連表情細節都十分到位：



안효섭 볼 뿌우 () 마약영상이야 pic.twitter.com/kc1yj3LvAN — 옵이 (@0xxBee) July 16, 2023

最後還為粉絲贈送禮物、做「因為可愛對不起」challenge、拍攝「人生四格」、唱了《Let it be》《Still with You》。 因為是第一次辦大型見面會，安孝燮本人也有些緊張，害羞模樣反而更令人覺得可愛~



귀여워서 미안해

안효섭 ver pic.twitter.com/k3UQWgfnYo — 세진 (@sejin8856) July 17, 2023

安孝燮7歲移民加拿大，高中時被JYP挖角回韓國當了3年練習生、與GOT7成員們一起訓練，也差點作為GOT7出道。 不過後來因為個子長到187cm過於突出，且安孝燮本人也覺得偶像不是自己想走的道路，之後便轉投Starhaus娛樂以演員身份出道。

安孝燮的歌舞實力一直都受到認可，演《社內相親》時曾與女主金世正合唱，和金瑟祺合作電視劇《戒指女王》時也有跳Maroon 5的「情侶舞蹈」《Sugar》，作為觀看人次突破100萬的公約。



此外，安孝燮這次尋回見面會以首爾為起點，陸續將到曼谷、台北、雅加達、香港、東京與當地粉絲見面。 與全汝彬合作主演、翻拍自《想見你》的韓劇《走進你的時間》則將在下半年通過Netflix公開。



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