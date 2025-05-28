《今天也尽力了》「顶流农夫」安孝燮 X 「失眠女王」蔡元彬：挑战熬夜系恋爱！

SBS 全新剧集《今天也尽力了》（暂译/《오늘도 매진했습니다》）正式敲定由安孝燮与蔡元彬主演，预计掀起一场「完售热潮」，引发观众高度关注。

该剧是一部充满梦幻感与轻松逗趣氛围的浪漫喜剧，讲述了身兼三职的农夫马修・李（a.k.a. 鹌鹑）与患有重度失眠症的顶级购物台主播谭艺珍，因缘际会地日夜相伴，展开一段温暖又笑料百出的故事。

曾凭藉《浪漫医生金师傅》系列、《红天机》、《社内相亲》等热播剧接连创下佳绩、与 SBS 展现超强默契的安孝燮，此次挑战饰演「三职农夫」马修・李。 马修・李是全球唯一生产奇迹原料的农场主人，同时也是自然派化妆品原料公司的代表与化妆品研发专家，拥有三重身份。 他每日奔走於全村之中，过著分秒必争、毫不松懈的「神生活」，然而在这看似完美的背后，却隐藏著不为人知的秘密。 观众们对安孝燮将如何诠释马修・李这位外表光鲜、内心却有著复杂故事的角色，充满好奇与期待。



蔡元彬则饰演韩国顶尖购物台主播谭艺珍，凭藉无论是杂货、保健品、时尚还是家电等各类产品都能创下售罄纪录，事业蒸蒸日上。 然而她因为舍不得浪费工作时间，不断牺牲睡眠，最终演变成重度失眠。 观众也相当期待，蔡元彬将如何描绘谭艺珍与失眠奋战、寻找重拾睡眠之路的奋斗历程。



剧中，两位对工作极其投入、却对自己毫不在意的角色，因某个契机开始紧密相连，无论白天黑夜都被对方牵绊著。 他们究竟是因为什么命运般的关联而相遇？ 令人充满好奇。

此外，安孝燮与蔡元彬之间的化学反应也备受瞩目。 安孝燮以温柔眼神与低沉嗓音，稳坐「浪漫喜剧之王」的宝座，而拥有神秘魅力、吸引众人目光的蔡元彬，则将与他一同展现实力派演技，打造马修・李与谭艺珍之间的甜蜜又逗趣的「斗嘴」化学效应。

为所有失眠者献上的梦幻浪漫喜剧，SBS 全新剧集《今天也尽力了》将於2026年首播，敬请期待！

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