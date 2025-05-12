7月重磅上映！《全知读者视角》海报预告首次公开，安孝燮李敏镐气场全开、打斗CG超真实【有片】

经历多年制作，由安孝燮、李敏镐等主演的《全知读者视角》真人版电影终於要上映了！蔡秀彬、申承浩、BLACKPINK Jisoo、 NANA的角色也逐一亮相，让人超级期待~~

《全知读者视角》改编自同名网路小说，讲述男主角「金独子」追了10年的连载小说结束的一刻，小说中的世界突然变成了现实，唯一知晓结局的金独子必须与小说主人公「刘正赫」和他的同事们一起在毁灭的世界中生存下来。

今日公开三位主角的个人海报，安孝燮饰演金独子，海报中写道：「我是知道这世界结局的唯一读者。」李敏镐饰演刘众赫，脑中充满困惑：「世界为何会变成这样？」蔡秀彬饰演金独子在现实中的同事，与他一起经历了小说成真的瞬间，内心惊慌：「这里每天都要如此战斗吗？」







申承浩饰演拥有强大防御力的前军人「李贤诚」，虽然不解「独子为何对那些全部了若指掌？」，仍选择成为他的可靠队友。 NANA饰演小说中的人物「郑熙媛」，拥有出色的攻击力、为正义而战，海报中写道：「还剩下一只，自己放弃当人的家伙。」





Jisoo饰演将刘众赫视为师父的高中生「李智慧」，突然出现在金独子一行面前：「这世界只有强者能够存活。」权恩成（音）饰演昆虫男孩「李吉永」，稚嫩地表示「我也想和怪物战斗」。





同时公开的预告片展现了令人信服的制作水准，平凡工薪族金独子在下班地铁上遭遇巨变，神秘提示音称「付费服务从现在开始」，突然出现悬浮在空中的鬼怪，称每人都会被赋予一个剧本、必须杀死至少一个生物，金独子认为必须完成第99个剧本才能让一切恢复如常。 金独子首次遇到刘众赫时自称拥有独特技能「预知」、劝他与自己一起行动，刘众赫却无情将他推下汉江，叫他活著到忠武路跟自己碰面。 金独子坠入水中时大喊：「刘众赫你这狗崽子！」随后被跃起的鱼龙吞噬。



战斗场面中，申承浩、崔秀彬、NANA、Jisoo、昆虫男孩「李吉永」一一出场，让人对电影愈加充满期待，已确定今年7月全韩上映。



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