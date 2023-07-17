【韩网热帖】大家有没有因为偶像而尝试的食物？

你们也曾受到影响吗？（笑）

原PO主表示：我因为柾国尝试了拌面...原本不喜欢拌面这一类，但柾国吃得太香，第一次一口气吃了两份^___^ 现在也会偶尔找拌面来吃。请拍个拌面广告吧。

韩国网友评论：

1. 世勋奶茶kkk去那家店喝过好几次，确实好喝

2. 柾国康普茶，玧其威士忌！

3. 因为朴载范吃了pizza和taco

4. NCT麻辣烫火锅

5. IU牛百叶

6. TWICE部队锅

7. Shownu羊肉串

8. 薄荷巧克力。 之前因为气味缘故一次也没吃过，但本命一直营业就尝试了，感觉非常清新爽口、是我的取向，开始喜欢了k

9. 炸酱面kk以及炸猪排+泡菜炒饭组合。 我是防弹粉。

10. 柾国的紫苏籽油辣火鸡酱拌面... 原本不太喜欢荞麦面，跟著柾国的食谱做过之后因为好吃而经常做了

11. 我这一代无条件是奶茶kkk中学时看著吴世勋不知有多想喝...

12. 本来对香蕉有心理阴影，看到太妍在演唱会上吃香蕉后重新开始吃了

13. 因为姜丹尼尔尝试了辣鸡炒面和农心炸酱面混合撒上胡椒，吃到一半差点晕过去。 现在少放一些调料，偶尔想起来还是会吃kk

出处：https://theqoo.net/hot/2852320457

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