早前丁海寅已经宣布将於9月12日来港举行粉丝见面会,而今天亦公布更多详情!

《Viu Scream Dates呈献: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》

演出日期及时间:2023年9月12日(二)晚上8时

演出地点:九龙湾国际展贸中心Star Hall

票价:港币$1,488/$888

公开发售:2023年7月25日(星期二) 下午2时起

门票於快达票公开发售 (包括快达票票房、K11 Select)

*快达票将额外收取每张门票的顾客服务费: www.hkticketing.com

粉丝福利——

全场可以获得海报及参加欢送环节

签名海报:$1,488门票者中抽选80人及$888门票者中抽选20人

签名即影即有:$1,488门票者中抽选10人

团体合照(15人一组):$1,488门票者中抽选300人

大家记下日期去买票啦~

