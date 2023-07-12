年度惊悚灾难巨献《水泥乌托邦：末日浩劫》为求写实竟实际建造３层楼公寓！8月11日全台上映

年度惊悚灾难巨献《水泥乌托邦：末日浩劫》由《D.P：逃兵追缉令》制作团队打造，网罗《紧急迫降》李炳宪、《梨泰院Class》朴叙俊、《婚礼的那一天》朴宝英等演员精彩共演，将於8月11日在台湾与观众见面！《水泥乌托邦：末日浩劫》改编自韩国话题网路漫画，消息一出就备受观众期待，十分好奇漫画中令人震慑的人性描绘和废墟场面，会如何呈现在大银幕上，今年夏天即将席卷全球再创观影旋风！

《水泥乌托邦：末日浩劫》故事叙述因为大地震而一夜化为废墟的首尔，一切都崩塌了，就只有一处「皇宫公寓」仍屹立不摇，听到传闻的外部幸存者们纷纷涌入皇宫公寓。为了生存而成为一体的他们，以新住民代表英卓（李炳宪 饰）为中心，彻底阻止外部人士的进出，为了公寓住户订定了新的规则。幸亏如此，和外面如地狱般的世界不同，对住户们而言没有比皇宫公寓更安全平和的乌托邦了。然而在无尽的生存危机中，他们之间也开始出现了出乎意料的纠葛……幸存者们的生存规则——究竟该遵守还是离开呢？年度震撼灾难巨献《水泥乌托邦：末日浩劫》8月11日在台上映！



韩国影帝李炳宪在《水泥乌托邦：末日浩劫》中所饰演的新住民代表「英卓」，是为了住民的安全不顾危险的人物。李炳宪之前也曾主演过《白头山：半岛浩劫》、《紧急迫降》等灾难作品，对於《水泥乌托邦：末日浩劫》和其他灾难电影的不同之处，李炳宪认为本作除了有灾难情节外，还展现了人与人之间身处灾难时的关系和变化，他表示：「一般的灾难电影在灾难发生到结束的过程，都以『灾难』为主轴，但《水泥乌托邦：末日浩劫》还刻划了灾难发生后，人物们该如何撑过去，在互相沟通的过程中努力克服险境的模样，而且还有微妙的情绪和笑哏，是部带有人性、黑色幽默元素、风格强烈的作品！」



朴叙俊在《水泥乌托邦：末日浩劫》中所饰演的「民成」，是以守护家人为目标的人物，他表示：「这个角色本身和至今我所诠释过的人物很不一样，能表现出他内心各种情绪变化。」朴叙俊还透露会参演本作的原因有6成是因为李炳宪，他说：「想参演本作的理由除了导演严泰和之外，我原本就是李炳宪前辈的粉丝，一直很想合作一次！其实原本我没有收到剧本和邀约，但我非常想参演而向导演强烈自荐，幸好有被接受，让我觉得更该好好诠释『民成』这个角色。」



朴宝英在《水泥乌托邦：末日浩劫》中所饰演的「明华」，是在灾难中也不失去己身的信念的角色，本作也是她继《婚礼的那一天》后，睽违5年的大银幕之作，她表示：「偶然看到了这个剧本，我就跟经纪公司的代表说非常想参演本作，希望他能帮我询问看看，没想到代表却小心翼翼地跟我说：『但炳宪哥可能也会参演本作喔！』但因为我也产生很大的野心，想挑战不同题材、展现不一样的面貌，和朴叙俊一样非常想参演本作！」



《水泥乌托邦：末日浩劫》为了打造出写实的灾难场景，制作团队花了3到5个月的时间搭建布景，实际建造了一栋3层楼的公寓建筑作为故事的舞台。即使准备过程并不容易，但严泰和导演仍不放弃，在经过多次的讨论后，终於呈现出十分写实的布景。实际在此写实布景中拍摄的李炳宪就表示：「真实到会令人以为是原本就有的公寓的程度，就像常看到的公寓停车场和建筑物，起初还以为是破坏了实际存在的公寓后用来拍摄的，觉得制作团队对於写实度十分用心！」此外，虽然《水泥乌托邦：末日浩劫》的故事是以冬天为背景，但本作其实是在盛夏中进行拍摄，所以演员们都必须身穿冬衣上阵，因此拍摄过程中演员和工作人员都更加辛苦，这也让导演感到十分抱歉与感激！年度震撼灾难巨献《水泥乌托邦：末日浩劫》8月11日在台上映！



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