朴叙俊：《尹食堂2》后广告代言暴增！明明也在认真演戏啊，伤心

演员朴叙俊就出演综艺节目后广告增多的事实公开了他的心声。

朴叙俊日前做客了YouTube综艺《妖精在炯》，分享了他参加综艺节目的幕后故事。 朴叙俊因出演罗PD制作的综艺节目《瑞镇家》而广受喜爱。 他提到，最初的契机来自於《尹食堂2》，「我非常喜欢《尹食堂》，把这个系列看完之后，就一如既往地努力演戏，但突然接到了节目的邀请。 当时感到非常惊奇，因为这不是我平时做的事情。 作为观众我很喜欢这个节目，但要展示我自己本来的样子，感觉就像是在剥开内心，会有些紧张。 我几乎没有参加过像普通脱口秀那样的节目。 我之所以没参加，是因为总觉得必须要展示才艺或者为了节目时长贡献一些内容。 但我觉得我没什么能在短时间内给人留下深刻印象的东西，所以就没有去过。 不过我非常喜欢《尹食堂》那种缓慢的氛围，看得很舒服。 这个节目没有任何负担感，却让人忍不住一直看下去。 而且最吸引我的地方是去国外开餐厅？ 我能在我的人生中体验这样的事情吗？ 这让我很期待。 再加上，谁会不想和罗PD合作呢？ 他找上我，我已经很感激了」。

尽管如此，朴叙俊最终决定加入《尹食堂2》，他回忆说刚加入时压力很大，「当时的压力比高三还要大。 这是第二季节目，尹汝贞老师、李瑞镇前辈和郑裕美前辈都在，我作为新加入的成员，感觉即使做得再好也只是及格而已，并且还要展现真实的自己，我的角色又是什么呢？ 这些都让我倍感压力」。



接著朴叙俊说：「这对我来说是人生中第一次的经历，不是要坐长时间的飞机吗？ 回来的时候在某个地方转机，但最后是直飞的。 非常感谢他们把我的座位换成了头等舱。 但即使是头等舱，我也像坐经济舱一样，一坐下就立刻睡著了。 醒来的时候飞机已经在降落了，压力真的大到这种程度。」

当被问及他不想被别人发现什么时，朴叙俊回答说：「我对自己笨拙的语气感到自卑，以前我更不喜欢自己的说话方式，因此做了很多发音练习，也学习了语言表达的技巧。 以前我的语尾总是『那样的』、『怎么样的』，就像小孩子的语气，而且说话也很慢，现在说话速度已经快了很多了。」

谈到综艺节目给自己带来的变化，朴叙俊说道：「比起综艺节目，我感觉自己更像是餐厅的服务员，完全融入了角色。 这跟拍电影不一样，学做饭的过程也很有趣。」

此外，综艺节目还为朴叙俊带来了许多广告机会，「出演综艺后，我感觉自己变得更加亲近大众，广告真的是大幅增加」，他半开玩笑地说，「让我有点遗憾的是，我拼命演戏的时候广告并不多，反而是综艺节目效果最好」。

朴叙俊坦诚表示，当时他感到困惑和迷茫，甚至与身边的朋友认真讨论过这个问题。 不过他也逐渐理解并释怀，这些广告机会是因为他在本职工作上的努力和付出才被更多人认可的。



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