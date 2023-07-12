年度驚悚災難鉅獻《水泥烏托邦：末日浩劫》為求寫實竟實際建造３層樓公寓！8月11日全台上映

年度驚悚災難鉅獻《水泥烏托邦：末日浩劫》由《D.P：逃兵追緝令》製作團隊打造，網羅《緊急迫降》李炳憲、《梨泰院Class》朴敘俊、《婚禮的那一天》朴寶英等演員精彩共演，將於8月11日在臺灣與觀眾見面！《水泥烏托邦：末日浩劫》改編自韓國話題網路漫畫，消息一出就備受觀眾期待，十分好奇漫畫中令人震懾的人性描繪和廢墟場面，會如何呈現在大銀幕上，今年夏天即將席捲全球再創觀影旋風！

《水泥烏托邦：末日浩劫》故事敘述因為大地震而一夜化為廢墟的首爾，一切都崩塌了，就只有一處「皇宮公寓」仍屹立不搖，聽到傳聞的外部倖存者們紛紛湧入皇宮公寓。為了生存而成為一體的他們，以新住民代表英卓（李炳憲 飾）為中心，徹底阻止外部人士的進出，為了公寓住戶訂定了新的規則。幸虧如此，和外面如地獄般的世界不同，對住戶們而言沒有比皇宮公寓更安全平和的烏托邦了。然而在無盡的生存危機中，他們之間也開始出現了出乎意料的糾葛……倖存者們的生存規則——究竟該遵守還是離開呢？年度震撼災難鉅獻《水泥烏托邦：末日浩劫》8月11日在臺上映！



韓國影帝李炳憲在《水泥烏托邦：末日浩劫》中所飾演的新住民代表「英卓」，是為了住民的安全不顧危險的人物。李炳憲之前也曾主演過《白頭山：半島浩劫》、《緊急迫降》等災難作品，對於《水泥烏托邦：末日浩劫》和其他災難電影的不同之處，李炳憲認為本作除了有災難情節外，還展現了人與人之間身處災難時的關係和變化，他表示：「一般的災難電影在災難發生到結束的過程，都以『災難』為主軸，但《水泥烏托邦：末日浩劫》還刻劃了災難發生後，人物們該如何撐過去，在互相溝通的過程中努力克服險境的模樣，而且還有微妙的情緒和笑哏，是部帶有人性、黑色幽默元素、風格強烈的作品！」



朴敘俊在《水泥烏托邦：末日浩劫》中所飾演的「民成」，是以守護家人為目標的人物，他表示：「這個角色本身和至今我所詮釋過的人物很不一樣，能表現出他內心各種情緒變化。」朴敘俊還透露會參演本作的原因有6成是因為李炳憲，他說：「想參演本作的理由除了導演嚴泰和之外，我原本就是李炳憲前輩的粉絲，一直很想合作一次！其實原本我沒有收到劇本和邀約，但我非常想參演而向導演強烈自薦，幸好有被接受，讓我覺得更該好好詮釋『民成』這個角色。」



朴寶英在《水泥烏托邦：末日浩劫》中所飾演的「明華」，是在災難中也不失去己身的信念的角色，本作也是她繼《婚禮的那一天》後，睽違5年的大銀幕之作，她表示：「偶然看到了這個劇本，我就跟經紀公司的代表說非常想參演本作，希望他能幫我詢問看看，沒想到代表卻小心翼翼地跟我說：『但炳憲哥可能也會參演本作喔！』但因為我也產生很大的野心，想挑戰不同題材、展現不一樣的面貌，和朴敘俊一樣非常想參演本作！」



《水泥烏托邦：末日浩劫》為了打造出寫實的災難場景，製作團隊花了3到5個月的時間搭建布景，實際建造了一棟3層樓的公寓建築作為故事的舞臺。即使準備過程並不容易，但嚴泰和導演仍不放棄，在經過多次的討論後，終於呈現出十分寫實的布景。實際在此寫實布景中拍攝的李炳憲就表示：「真實到會令人以為是原本就有的公寓的程度，就像常看到的公寓停車場和建築物，起初還以為是破壞了實際存在的公寓後用來拍攝的，覺得製作團隊對於寫實度十分用心！」此外，雖然《水泥烏托邦：末日浩劫》的故事是以冬天為背景，但本作其實是在盛夏中進行拍攝，所以演員們都必須身穿冬衣上陣，因此拍攝過程中演員和工作人員都更加辛苦，這也讓導演感到十分抱歉與感激！年度震撼災難鉅獻《水泥烏托邦：末日浩劫》8月11日在臺上映！



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