《大力女子都奉顺》「狗狗CP」又有售后！朴炯植＆朴宝英出席慈善活动，还一起自拍了

「W Korea」乳癌慈善活动在昨日（14）举行，许多艺人也出席当天的活动。

当天活动上，《大力女子都奉顺》的「狗狗CP」朴炯植和朴宝英坐在一起，两人还一起合照了！照片公开也让不少网友纷纷直呼：「可以一直看到狗狗CP真幸福」、「《大力女子都奉顺》能不能拍个第二季啊」、「这对真的好配」、「我的敏敏和奉奉」、「朴宝英真的好漂亮」、「拜托再合作一部剧吧」等等。



另一张照片则是朴炯植、朴宝英和金英光，展现令人心动的身高差！而朴宝英和金英光曾一起合作过电影《你的婚礼》，当时朴炯植还送上应援咖啡车，写下「你的婚礼我反对，安敏赫敬上」的标语 XD



（延伸阅读：朴炯植为朴宝英送上应援餐车！还写下：「你的婚礼我反对，安敏赫敬上」）

2017年播出的《大力女子都奉顺》受到很多剧迷喜爱，最高收视率达到9.7%，炯植和朴宝英两位主角都是可爱的「狗狗相」，所以获得「狗狗CP」这称号。即使隔了很多年，依旧是许多剧迷的经典CP之一，两人在去年还惊喜客串《大力女子姜南顺》。



另外，朴宝英最近结束 Netflix 新剧《Melo Movie》的拍摄，该剧讲述电影评论家高谦（崔宇植 饰）和在电影界工作的金舞菲之间的故事，是一部浪漫爱情剧。朴炯植确定出演预计2025年播出的SBS新剧《宝物岛》，该剧讲述为了生存而入侵了价值2兆韩元的政治秘密资金帐户的男子，和不知道被骇客入侵事实就杀死男子，并损失2兆韩元的秘密实权人物的故事。



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