《有院子的家》剧情超反转！不到最后不知谁是敌谁是友！金泰希、林智妍勇敢找回自我（EP.7 –8完）

[有雷] 《有院子的家》昨日播出最终回，也刷新自身最高收视率纪录。两宗命案的交错让金泰希感到茫然，面对老公的欺瞒，她决定联手有杀夫经验的林智妍除掉自己的老公，但金泰希与林智妍会对自己的决定后悔吗？

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听闻了儿子虽然将翘家少女李秀珉推下楼梯，但最终却是院长老公将奄奄一息的她活埋在庭院……文珠兰（金泰希饰）先是与情感有裂缝的母亲和解，拜托她安置了儿子后，准备了上亿元的现金，秋尚恩（林智妍饰）继续著老公未完成的威胁而前来，此时文珠兰提议，秋尚恩若能协助她杀了她的老公，就能完整拿到5亿元。



秋尚恩虽觉得这提议很夸张，甚至还将两人的对话录影，询问文珠兰是否决心杀害自己的老公，并且提出了完整的杀人计画，指导珠兰必须先让老公有购买木炭的纪录，并让邻居发现珠兰身上有家暴伤痕，最终再让老公喝下有掺杂著安眠药的果汁，在他沉睡时将他载到水库，营造他在车内烧炭自杀的情境。



当尚恩来到珠兰家时，以为朴院长因药效发作正在昏睡中，想不到他竟突然起身攻击尚恩，注射药物让她陷入昏迷，并开始在院子内挖洞，打算故技重施。当尚恩即将苏醒，珠兰偷偷却走近她说「别睁开眼睛，还不是时候」，更偷偷塞了一把手术刀给尚恩。此时珠兰认真询问老公，为何要一定要杀害翘家少女？两人於是开始了争吵，院长查看尚恩是否还在昏迷时，突然被装睡的尚恩起身用刀攻击，於是展开了三人相互攻击，文珠兰险些被掐晕，最后她将老公推下了楼梯，院长因此丧命。



文珠兰前往警方自首，提到自己发现老公杀了李秀珉以及尚恩的老公，甚至还让自己的儿子目睹这个事件，她愿意在狱中反省。珠兰的证词完全让尚恩置身事外成了受害者，甚至还能够拿到高额的保险金。两人互相问对方，是否后悔自己的决定？两人都表示相当后悔，原因是尚恩杀害了家暴老公，却没有就此摆脱黑暗人生，因为还有更多原因让她持续生活在黑暗中…珠兰也表达自己「无法言喻的后悔」，但不经此事，自己将永远生活在飘著腐烂尸体恶臭的庭院中……



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