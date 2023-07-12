美珠人在台湾吃美食拍搞怪照！tag成始璄疑似炫耀，还tag在台湾发现的全昭旻XDD

美珠（李美珠）近日在个人IG曝光了与编舞家好友一同来台湾旅游，拍了美食照之外，还逗趣的tag人在韩国的圈内好友成始璄与全昭旻。

美珠昨（11）日发布了在101外头拍下的照片tag「台北」，又了用餐照，照片中的餐厅陈设很快就被眼尖的台湾粉丝发现是101里的法国下午茶品牌Jean-Paul Hévin。而稍后的街景Po文，一看就是熟悉的马路、红绿灯还有繁体字，美珠直接tag了「台湾」，吸引大批台湾网友留言欢迎。



有趣的是，美珠其实早在10日就抵台了，她的编舞家好友11日早上在限时动态发了一张她穿著名牌拖鞋在床上睡觉的样子，从满版的「起床」等字眼来看，美珠大概是赖床被三催四请还不起来，美珠转发该限动认错：「我错了……」今（12）日则轮到美珠拍下好友穿夹脚拖逛街，后来他们又互拍下「贞子」搞怪照。



还有还有，美珠在台湾旅游还突然打开韩国音源平台Melon，播放起成始璄〈闪耀的告白〉喊他「ssk」tag对方说赞，不过另一首歌〈Moments in-between〉反应却是欲言又止的「크……」，不知道是不是再次因听歌陷入了伤感，而她「跨海」tag的举动，不免让粉丝想起美珠曾和成始璄曾一同主持旅游节目《战斗旅行2》，成始璄身为韩国圈内著名的挑嘴美食家，在节目里可是相当赞许台湾美食，粉丝笑说美珠跨海tag的举动，是不是也想向前辈炫耀自己人在台湾呢？



美珠在台湾不仅tag了成始璄，还tag了合作好几季综艺节目《第六感》的全昭旻，原因是在台湾找到全昭旻……美珠不晓得在哪里逛到了全昭旻的代言产品海报，文字相当激动：「欧n（ㄋ）……看到了欧腻！！！！！！！！」



另外，除了在台北享用法国甜点，从好友的限动可见他们可能到了龙都酒楼用餐，桌上烤鸭为最大线索，今日还吃了韩国游客很喜爱的永康牛肉面呢！



▼还有更多美珠在台湾拍下的美照，不晓得美珠还会在北部吃什么美食呢？有没有读者巧遇美珠呢？



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