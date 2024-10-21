《MOVING 异能》姜草新作！《照明商店》海报＆预告公开：可疑的社长朱智勋＆陌生的朴宝英

Disney+ 原创系列《照明商店》改编自姜草创作的同名网路漫画，是以一家连接阳间与阴间的灯具商店为背景，交错叙述生者与亡者、讲述徘徊於生死之间的人们的故事。

这是姜草作家「悬疑心理凉飕飕」系列的第五部作品，累计点击率突破1.5亿次，受到众多读者的称赞和喜爱。而《照明商店》出演阵容也非常厉害，包括朱智勋、朴宝英、裴晟佑、严泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷、朴赫权、金大明、申银秀等。



今日也公开男女主角的海报，两版都写著「每天晚上，他们都在寻找光明」，传达《照明商店》的神秘气氛。朱智勋饰演守护「照明商店」的社长郑元荣，他以强烈的存在感压倒视线。随著明亮的光线而来的可疑客人，还有淡淡地面对他们的郑元荣，让人好奇每天晚上在这里发生的故事。朴宝英饰演「重症病房护士」权永芝，他用恐惧的表情看著来到充满凉意病房的他们，让人好奇两人面对的陌生人究竟是谁。



此外，《照明商店》首版预告也公开啦！在黑暗的小巷的尽头最明亮的地方，来到这里的人奇怪又陌生，仅凭存在就让人产生奇妙的紧张感。接著，恐怖、悲伤、恳切等多种感情混杂在一起的人们，带著各自的故事来到「照明商店」。再加上「或许...这种意志也不可能是一个人的吧」的台词，将会展开怎样的故事？最后，郑元荣说道：「无论是在哪里，不都是人生活的世界吗？」让人非常期待！



《照明商店》由演员金熙元担任导演、姜草亲自为该剧创作剧本，而金熙元在《MOVING 异能》里饰演高中体育老师「崔日焕」，这也是他首次挑战当导演，转换身份与姜草二度合作。该剧於2024年12月4日上线四集，此后每周三更新两集，总共有八集。



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