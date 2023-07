男团ATEEZ出道五年首度进行亚洲巡回第一站台北！八位成员直呼：「觉得幸福得像一场梦」

韩国大势男团ATEEZ出道五年首度来台,於7月8日晚间在台北南港展览馆开唱,吸引6千名粉丝到场,八位成员对於终於能来到台湾表示相当开心,在舞台上看见这么多粉丝也让他们直呼「非常壮观」!

ATEEZ虽然已经出道五年,除了在韩国国内活动,大部分的海外演出都以欧美国家为主,从去年疫情开始趋缓,也让他们再度开始展开全球的巡回演出,去年底开始除了再度前往美国与欧洲其他国家演出外,也开始前进日本演出。今年首度展开亚洲巡回,也选择以台北站为第一场次。



首度来台就毫不保留的火力全开,开场以夯曲「HALAZIA」揭开序幕,八位成员在唱完第一首歌后便迫不及待的向现场打招呼,强调「终於来台湾了,亚洲巡回第一站就是台湾!」,除了期待之外也表示终於能亲自和大家面对面,还称赞「今天来的ATINY你们是最棒的!」,现场则以不间断的尖叫声回应台上,钟浩则补充「ATINY是出了名的团结!」



为了与粉丝们距离更近,ATEEZ成员们总是趁著空档站在延伸舞台的最边缘,甚至还蹲下来与粉丝们挥手问候,或是狂送飞吻给大家,用中文说著「我爱你」,让全场ATINY放声尖叫!ATEEZ也提到了时常进行世界巡回演出的感想,每次站在舞台上总觉得全世界都有人在支持著他们,这样的感觉让他们觉得非常神奇又感动。也与所有ATINY们约定,希望一直成为粉丝ATINY们的力量。



ATEEZ快歌慢歌都擅长,除了八人舞步整齐划一之外,抒情歌也能听出唱功不俗,他们更感性感谢粉丝,说自己此时此刻感觉幸福得像一场梦。「ATEEZ WORLD TOUR THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL」亚洲巡回从台北站出发,他们共演唱「Answer」、「Say My Name」、「Guerrilla」等多首夯曲,包含安可在内共22首歌也换四套服装,而拿下多个音源榜冠军的「BOUNCY」更是掀起全场最高潮。而在台湾场之后,下周也将前往香港,接著更有沙乌地阿拉伯、泰国、墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚、新加坡与菲律宾等演出行程,可说是非常忙碌。



