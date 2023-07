2023CRAVITY首次世界巡回台北站二度来台更显从容 狂秀中文台语大撩台粉

二度来台的韩国大势男团CRAVITY挟著高人气及声量今(7/8)於台大体育馆举办首次世界巡回演唱会台北站「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN TAIPEI」震撼全场歌迷,一身劲装出场的9位大男孩一口气带来出道三年多来精选的20首夯歌满足LUVITY们(CRAVITY粉丝称号)的期待,从开场一连串动感舞曲〈Get Lifted〉、〈Baddie〉及在YouTube点击超过两千万的金曲〈My Turn〉,到浪漫轻快情歌〈Give me your love〉、〈Maybe Baby〉等,掀起台下歌迷尖叫声连连。

CRAVITY以强劲舞蹈一连唱跳三首歌热力开场,散发青春活力的他们一出场就让台下LUVITY们嗨到不行,九位团员更在打招呼时狂秀中文,不仅用中文介绍自己名字外,更用中文甜撩台粉,其中队长世琳不仅高喊「我很想你们!」,还用台语跟台下粉丝说「我爱你(台语)」,顿时全场粉丝尖叫声掀翻台大体育馆屋顶!而台裔成员ALLEN则善用台北「主场」身分开撩粉丝,「我是你们的帅气又可爱的又性感的企鹅宝宝ALLEN,很高兴再回到台北!」讲到兴奋处更开心说:「希望大家享受今晚的演出,让我们一起爽一个晚上哦!」此话一出让全场歌迷又叫又笑。



此外,为了给粉丝惊喜,ALLEN与宇璸更特别现场清唱一段中文歌〈想见你想见你想见你〉送给台粉,只见ALLEN清亮的歌声全场惊艳,歌迷更跟著大合唱,而接唱的宇璸则略显害羞跟著唱和,为了这段中文歌昨晚勤於练唱的他笑说:「我真的有很努力的练习!」团员们帮忙打圆场笑说:「宇璸真的很认真的练唱!」随后ALLEN提议再唱一次,更揪台下歌迷大合唱,现场气氛温馨有趣,欢乐气氛感染全场歌迷!



CRAVITY团员们还现场跟粉丝分享这次来台湾吃了哪些美食,除了珍珠奶茶、鸡排、芒果冰外,团员中的宇璸跟珉熙两人还趁著彩排后的空档私约去吃火锅当夜宵,结果话才刚讲完,就被其他团员开玩笑「抗议」说:「为什么只有你们两个去吃,没有揪我们!」顿时让宇璸对著大家傻笑,只好故作尴尬地跟团员们说:「那不如今天表演结束后大家一起去吃!」结果让其他团员拱说:「那就宇璸买单罗!」其他成员听闻后直说很羡慕美籍台裔的ALLEN能在台北「度假」,更起哄跟经纪公司「许愿」希望下次来台北能多排一天让他们去阳明山、淡水、台北101等景点来个一日”DAY TOUR”,其中团长世琳更笑说:「希望有机会能吃芒果冰吃到爽!」



