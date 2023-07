男團ATEEZ出道五年首度進行亞洲巡迴第一站台北！八位成員直呼：「覺得幸福得像一場夢」

韓國大勢男團ATEEZ出道五年首度來台,於7月8日晚間在台北南港展覽館開唱,吸引6千名粉絲到場,八位成員對於終於能來到台灣表示相當開心,在舞台上看見這麼多粉絲也讓他們直呼「非常壯觀」!

ATEEZ雖然已經出道五年,除了在韓國國內活動,大部分的海外演出都以歐美國家為主,從去年疫情開始趨緩,也讓他們再度開始展開全球的巡迴演出,去年底開始除了再度前往美國與歐洲其他國家演出外,也開始前進日本演出。今年首度展開亞洲巡迴,也選擇以台北站為第一場次。



首度來台就毫不保留的火力全開,開場以夯曲「HALAZIA」揭開序幕,八位成員在唱完第一首歌後便迫不及待的向現場打招呼,強調「終於來台灣了,亞洲巡迴第一站就是台灣!」,除了期待之外也表示終於能親自和大家面對面,還稱讚「今天來的ATINY你們是最棒的!」,現場則以不間斷的尖叫聲回應台上,鍾浩則補充「ATINY是出了名的團結!」



為了與粉絲們距離更近,ATEEZ成員們總是趁著空檔站在延伸舞台的最邊緣,甚至還蹲下來與粉絲們揮手問候,或是狂送飛吻給大家,用中文說著「我愛你」,讓全場ATINY放聲尖叫!ATEEZ也提到了時常進行世界巡迴演出的感想,每次站在舞台上總覺得全世界都有人在支持著他們,這樣的感覺讓他們覺得非常神奇又感動。也與所有ATINY們約定,希望一直成為粉絲ATINY們的力量。



ATEEZ快歌慢歌都擅長,除了八人舞步整齊劃一之外,抒情歌也能聽出唱功不俗,他們更感性感謝粉絲,說自己此時此刻感覺幸福得像一場夢。「ATEEZ WORLD TOUR THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL」亞洲巡迴從台北站出發,他們共演唱「Answer」、「Say My Name」、「Guerrilla」等多首夯曲,包含安可在內共22首歌也換四套服裝,而拿下多個音源榜冠軍的「BOUNCY」更是掀起全場最高潮。而在台灣場之後,下週也將前往香港,接著更有沙烏地阿拉伯、泰國、墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞、新加坡與菲律賓等演出行程,可說是非常忙碌。



