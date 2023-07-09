歌手成功转型成演员的三大 KPOP 界女神！润娥、IU、秀智皆有新作品回归～

润娥凭藉与俊昊合作的《欢迎来到王之国》获得热烈关注，接下来 IU 与朴宝剑的《您辛苦了》，以及秀智跟梁世宗的《我的女神室友斗娜》也在许多粉丝们的口袋名单之中！

要说偶像团体或者歌手们要转型成演员绝非易事，不过这一次主题的三位女神歌手，都是在歌手&演员领域皆占有一席之地的代表人物，除了每隔一段时间就会有代表作之外，今年度也都有新作品问世。

▼目前林润娥与李俊昊合作的JTBC新剧《欢迎来到王之国》获得了非常高的人气，从网路声浪到收视率都是名列前茅，润娥机智且坚强的人设也掳获大众的心，与俊昊在剧中的CP感和默契也非常强，看过得都说推～！（今晚将播出EP.8）



《欢迎来到王之国》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员天嗣朗（林润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



▼IU 与朴宝剑合作的新剧《您辛苦了》从选角确定后就拥有超高关注度，毕竟女神与男神的合体可以说是十分难得之外，两人也非常会选作品，观众们也很好奇复古题材的本剧背后，在两人的配合下，会产生出什么样的全新火花，令人相当期待。





Netflix《您辛苦了》由《我的大叔》金元锡导演与《山茶花开时》林尚春编剧合作，剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱顺（IU 饰）和关植（朴宝剑 饰）一生的故事。



IU&朴宝剑新剧《您辛苦了》复古学生服+浪漫油菜花田路透照！网友：好像在看爷爷奶奶约会啊～

▼秀智跟梁世宗的Netflix新剧《我的女神室友斗娜》从人物剧照公开后，就展现出秀智的女神气场，这部作品也是梁世宗退伍后的首个电视剧作品，两人外型兼具实力派的演技，都让粉丝们深深感到好奇~。





《我的女神室友斗娜》讲述平凡又认真过日子的大学生李元俊（梁世宗 饰）在Share House合租屋中，与曾经是 KPOP 偶像但已隐退的李斗娜（秀智 饰）相遇后所发生的爱情故事。





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