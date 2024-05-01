近期在X推特上热度超高的SEVENTEEN圆佑&珉奎双人照！网：光是站著就气场全开

大家有在关注SEVENTEEN的「圆佑&珉奎」这个组合吗？

人气男团SEVENTEEN可以说是拥有13位各种类型美男的组合，当中也有许多高颜值成员受到关注，谁是门面一直都有许多不同的答案，如今他们也出道第十年，更加成熟的面貌令许多粉丝们心动不已。



其中，圆佑和珉奎也是很常被提到的「门面」人选，两人还是同居的关系，近期回到家的直播也有一起亮相过，私下交情颇深，最常在粉丝圈出现的CP名称就是「珉佑」，展现兄弟情谊Bromance的瞬间也让粉丝们相当入迷。



近期演唱会中粉丝们分享了的许多照片和影片也成为了热门话题，「珉佑」这个组合的关注也非常高～











▼圆佑和珉奎曾一起推出过双人合作曲〈Bittersweet〉（苦甜），feat. LeeHi，推荐大家听听～MV也非常优质~耐人寻味，至今仍有许多粉丝期待两人再次推出合作曲！



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