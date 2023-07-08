【韩网热帖】韩国粉丝希望引进的台湾购票方式

在台湾买艺人见面会演唱会门票时，要回答艺人相关问题才能购买kk，即便很难阻止买票者二次转卖，但可以过滤掉突破direct link的黄牛们。

（*direct link是无需等待即可直接进入选座位页面的非法购票链接）

韩网友截图了部份台湾购票网站给出的验证问题：

「依照YouTube上浏览次数破亿的先后时间顺序排列以下BTS MV」

「按照发行时间排列iKON专辑发型顺序」

「下列何者为朴志训SOLO单曲名称？」

「下列那一首歌不属於BTS韩娱专辑？」

原PO认为，这样用凡是粉丝就能答出的问题进行购票验证，比狗屎一样的保安简讯好一百倍......

韩国网友评论：

1. 哇，我完全不知道自家偶像的成绩kkkk完蛋了

2. 不仅黄牛被过滤，连我这个粉丝也会被过滤...

3. 想起了在粉丝官咖答题升级的噩梦

4. 做出努力是好的，但题目太难。 根本是让人直接去买黄牛票。

5. 像我这样的好感路人，以及入坑较晚的人，看不成演唱会了...

6. 不如出生日或外号之类的题目... 如果粉丝也要检索才知道，不是都一样吗ᅮᅮ

7. 如果用浓妆照片当验证题目，是不是能过滤黄牛呢？ 检索也很难...

8. 台湾黄牛究竟有多狂k

9. 可以先划好座位再出题吗

10. 我不喜欢这种kk把轻度粉丝和新粉都挡在门外，只有老粉丝开party

11. 哇好棒，在韩国也这样做吧

12. 在韩国的话，验证问题估计早就泄露，网上到处都是答案kk

13. 最棒的是严格进行本人认证、无法转让。 验证问题也只是idea之一，虽然不够完美，但无论哪种方法都会有人不喜欢;;

出处：https://theqoo.net/hot/2852135209

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