2023CRAVITY首次世界巡迴台北站二度來台更顯從容 狂秀中文台語大撩台粉

二度來台的韓國大勢男團CRAVITY挾著高人氣及聲量今(7/8)於台大體育館舉辦首次世界巡迴演唱會台北站「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN TAIPEI」震撼全場歌迷，一身勁裝出場的9位大男孩一口氣帶來出道三年多來精選的20首夯歌滿足LUVITY們(CRAVITY粉絲稱號)的期待，從開場一連串動感舞曲〈Get Lifted〉、〈Baddie〉及在YouTube點擊超過兩千萬的金曲〈My Turn〉，到浪漫輕快情歌〈Give me your love〉、〈Maybe Baby〉等，掀起台下歌迷尖叫聲連連。

CRAVITY以強勁舞蹈一連唱跳三首歌熱力開場，散發青春活力的他們一出場就讓台下LUVITY們嗨到不行，九位團員更在打招呼時狂秀中文，不僅用中文介紹自己名字外，更用中文甜撩台粉，其中隊長世琳不僅高喊「我很想你們！」，還用台語跟台下粉絲說「我愛你(台語)」，頓時全場粉絲尖叫聲掀翻台大體育館屋頂！而台裔成員ALLEN則善用台北「主場」身分開撩粉絲，「我是你們的帥氣又可愛的又性感的企鵝寶寶ALLEN，很高興再回到台北！」講到興奮處更開心說：「希望大家享受今晚的演出，讓我們一起爽一個晚上哦！」此話一出讓全場歌迷又叫又笑。



此外，為了給粉絲驚喜，ALLEN與宇璸更特別現場清唱一段中文歌〈想見你想見你想見你〉送給台粉，只見ALLEN清亮的歌聲全場驚艷，歌迷更跟著大合唱，而接唱的宇璸則略顯害羞跟著唱和，為了這段中文歌昨晚勤於練唱的他笑說：「我真的有很努力的練習！」團員們幫忙打圓場笑說：「宇璸真的很認真的練唱！」隨後ALLEN提議再唱一次，更揪台下歌迷大合唱，現場氣氛溫馨有趣，歡樂氣氛感染全場歌迷！



CRAVITY團員們還現場跟粉絲分享這次來台灣吃了哪些美食，除了珍珠奶茶、雞排、芒果冰外，團員中的宇璸跟珉熙兩人還趁著彩排後的空檔私約去吃火鍋當夜宵，結果話才剛講完，就被其他團員開玩笑「抗議」說：「為什麼只有你們兩個去吃，沒有揪我們！」頓時讓宇璸對著大家傻笑，只好故作尷尬地跟團員們說：「那不如今天表演結束後大家一起去吃！」結果讓其他團員拱說：「那就宇璸買單囉！」其他成員聽聞後直說很羨慕美籍台裔的ALLEN能在台北「度假」，更起鬨跟經紀公司「許願」希望下次來台北能多排一天讓他們去陽明山、淡水、台北101等景點來個一日”DAY TOUR”，其中團長世琳更笑說：「希望有機會能吃芒果冰吃到爽！」



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