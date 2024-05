SEVENTEEN新专辑《17 IS RIGHT HERE》发行首日就售出226万张，刷新精选专辑新纪录

男团SEVENTEEN的精选专辑创下了新的纪录。

29日,SEVENTEEN正式发行了精选专辑《17 IS RIGHT HERE》。 根据Hanteo Chart,《17 IS RIGHT HERE》发布当天就售出了2,269,060张,成功登上了Hanteo Chart的「每日音乐专辑榜」榜首,同时超过了IVE的第二张迷你专辑《IVE SWITCH》(售出74万张)。凭藉此佳绩,《17 IS RIGHT HERE》成为了韩国流行音乐历史上首张首日销量最高的精选专辑。 正是因为这是一张收录了热门歌曲的精选专辑,该成绩才更加令人难以置信。

除此之外,《17 IS RIGHT HERE》在17个国家和地区的iTunes专辑榜上名列第一。 主打曲《Maestro》也在国内外音乐榜单上大放异彩。 《Maestro》在发布后立即登上了西班牙、印尼、菲律宾、墨西哥、巴西、厄瓜多和新加坡等32个地区和国家的iTunes单曲榜榜首。

於此同时,HIP-HOP小分队的《Lalali》,Perfomance小分队的《Spell》以及主唱队的《青春赞歌》全都进入了韩国主要音乐榜单。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻