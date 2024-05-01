【韩网热门】《泪之女王》里郭东延的中文是金智媛教的

郭东延在采访中表示，剧中印象最深的搞笑戏份就是讲中文，编剧只说随便讲什么中文都好，郭东延跟导演们为此开会讨论了很久，最后决定讲香菜。 拍的时候NG了好几次，演姑姑的金正兰一直笑场，最后就直接播出去了XD

最令人意外的是，「我的孩子，皇上」这句是金智媛提议的！金智媛说她看了很多中国电视剧，史剧里经常出现这一句，给了郭东延很大帮助。



韩国网友评论：

1. 我当时笑到不行kkk

2. 居然是金智媛的idea，超级反转kkk

3. 原来金智媛是笑汤匙（*天生搞笑的人）kkk

4. 金智媛是安静低调的疯子kkkkk

5. 金智媛搞笑之后独自完成忍笑challenge kkk

6. 香菜那句是因为郭东延不吃香菜，为了去中国旅游提前背下来的kkk

7. 我也看了很多中剧，能记住的只有비샤（陛下）、치라이바（起来吧）kkk

8. 看中剧的韩国人的特徵kkk

9. 「我的孩子，皇上」kkk宫斗剧100%每天出现的台词kkk是看了《延禧攻略》《后宫甄嬛传》吗kkk

10. 郭东延发音很棒

11. 台词跟秀哲的形象也超级合拍kkk

12. 欧尼推荐一些中剧吧

出处：https：//theqoo.net/hot/3210552685

*相关报导‎《泪之女王》郭东延中文好标准：「不要香菜」引发两派讨论，还出现《甄嬛传》名台词～‎

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