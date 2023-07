INFINITE再丢惊喜「7.31 Coming Soon」，圣圭喊「Comeback」要回归啦

今年是INFINITE迈入第13年,5月队长圣圭和前东家Woollim娱乐达成商标移转,甚至自立门户「INFINITE COMPANY」,自从宣布公司成立以来,连连有好消息,今晨(7)日更是投下重磅消息!

5月,INFINITE开通全新团体社交帐号(SNS),正式宣布取得商标权,并且独立成立公司INFINITE COMPANY,主要策划人是队长圣圭;6月,13周年直播派对,圣圭直接要粉丝INSPIRIT们把8月19日、20日空下来,暗示了演唱会即将举办。



今晨韩国0时,INFINITE SNS更新一则消息「TIME TO INFINITE COMING SOON 2023.07.31」,让Twitter韩国网友们再次为INFINITE而疯狂,该贴文破万转推,「INFINITE」关键字亦瞬间登上韩国流行趋势。



TIME TO INFINITE COMING SOON 2023.07.31 #인피니트 #INFINITE #COMINGSOON pic.twitter.com/2swoL1LQNw

虽然INFINITE官方帐号没有点明是什么活动,但大家都在猜测或是期待INFINITE就是发新专辑回归了,INSPIRIT们纷纷晒各种哏图表达心情,或是晒手灯照片等等,感动地说「准备好了」。

we will be there https://t.co/M9xYQ2VDdy pic.twitter.com/4leUMSqRE5