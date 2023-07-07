INFINITE再丢惊喜「7.31 Coming Soon」，圣圭喊「Comeback」要回归啦

今年是INFINITE迈入第13年，5月队长圣圭和前东家Woollim娱乐达成商标移转，甚至自立门户「INFINITE COMPANY」，自从宣布公司成立以来，连连有好消息，今晨（7）日更是投下重磅消息！

5月，INFINITE开通全新团体社交帐号（SNS），正式宣布取得商标权，并且独立成立公司INFINITE COMPANY，主要策划人是队长圣圭；6月，13周年直播派对，圣圭直接要粉丝INSPIRIT们把8月19日、20日空下来，暗示了演唱会即将举办。



今晨韩国0时，INFINITE SNS更新一则消息「TIME TO INFINITE COMING SOON 2023.07.31」，让Twitter韩国网友们再次为INFINITE而疯狂，该贴文破万转推，「INFINITE」关键字亦瞬间登上韩国流行趋势。



虽然INFINITE官方帐号没有点明是什么活动，但大家都在猜测或是期待INFINITE就是发新专辑回归了，INSPIRIT们纷纷晒各种哏图表达心情，或是晒手灯照片等等，感动地说「准备好了」。

而最关键的还是圣圭自己透露，他转发限时动态就清楚写上「Comeback」，东雨则写下「时隔6年的等待……6个人在夏天会热情地报答大家，INSPIRIT INFINITE无限的爱出击」，看来就是INSPIRIT万众期待的回归活动。



（成种则「发火」表情符号）



最后再回顾一下成员们为了圣圭的Solo回归拍Challenge短片，睽违已久完整体共舞啦！



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