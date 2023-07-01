INFINITE完整體跳舞啦！隊長聖圭發行新輯，全體Challenge新歌感動INSPIRIT與二代團粉絲

二代經典男團之一的INFINITE，今年從隊長聖圭（金聖圭）開始為回歸鋪路，取得了INFINITE商標權並大動作開設公司INFINITE Company，更在慶祝13週年直播上預告8月19日、20日有活動。

昨（30），金聖圭官方IG釋出了一支新歌〈Small Talk〉Challenge短影片，就是13週年直播當天拍下的！全員6人睽違多年再次「完整體共舞」，對於他們的團渾和實力，不僅粉絲INSPIRIT大為感動，許多K-POP二代團粉絲也被觸動。影片在Twitter瘋傳，「INFINITE」馬上登上了流行趨勢（熱門關鍵字）。



[VIDEO] 230630 INFINITE Sunggyu "Small Talk" Challenge - With INFINITE #인피니트 pic.twitter.com/9QNYsYWd2w — INFINITE INFO (Semi-Hiatus) (@ifntinfo) June 30, 2023

「You got me thinking／You got me dreaming about you……」〈Small Talk〉是金聖圭28日發行的第五張迷你專輯《2023 S/S Collection》主打歌，清涼、具中毒性節奏，歌詞內容傳達了「我需要和你對話」，表達現代人與人之間的溝通減少、在人群中卻常常感受孤獨，其亮點舞蹈與清新趣味的MV頗受歡迎，MV還出現一些INFINITE元素。



此外，金聖圭在新輯發行紀念記者見面會上當然也提到了INFINITE，他說對於「代表」這個稱號還是很彆扭，比起開公司當代表，只當隊長的時候還是更自在，而成員們是最先聽到他新輯的人，也都非常喜歡，甚至有人說「這是哥發行的專輯裡最年輕的」。聖圭也補充6人的群組很常聊瑣碎的事情，也為了8月的演出每天都在討論。



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