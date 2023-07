INFINITE完整體跳舞啦！隊長聖圭發行新輯，全體Challenge新歌感動INSPIRIT與二代團粉絲

二代經典男團之一的INFINITE,今年從隊長聖圭(金聖圭)開始為回歸鋪路,取得了INFINITE商標權並大動作開設公司INFINITE Company,更在慶祝13週年直播上預告8月19日、20日有活動。

昨(30),金聖圭官方IG釋出了一支新歌〈Small Talk〉Challenge短影片,就是13週年直播當天拍下的!全員6人睽違多年再次「完整體共舞」,對於他們的團渾和實力,不僅粉絲INSPIRIT大為感動,許多K-POP二代團粉絲也被觸動。影片在Twitter瘋傳,「INFINITE」馬上登上了流行趨勢(熱門關鍵字)。



[VIDEO] 230630 INFINITE Sunggyu "Small Talk" Challenge - With INFINITE #인피니트 pic.twitter.com/9QNYsYWd2w — INFINITE INFO (Semi-Hiatus) (@ifntinfo) June 30, 2023

「You got me thinking/You got me dreaming about you……」〈Small Talk〉是金聖圭28日發行的第五張迷你專輯《2023 S/S Collection》主打歌,清涼、具中毒性節奏,歌詞內容傳達了「我需要和你對話」,表達現代人與人之間的溝通減少、在人群中卻常常感受孤獨,其亮點舞蹈與清新趣味的MV頗受歡迎,MV還出現一些INFINITE元素。



此外,金聖圭在新輯發行紀念記者見面會上當然也提到了INFINITE,他說對於「代表」這個稱號還是很彆扭,比起開公司當代表,只當隊長的時候還是更自在,而成員們是最先聽到他新輯的人,也都非常喜歡,甚至有人說「這是哥發行的專輯裡最年輕的」。聖圭也補充6人的群組很常聊瑣碎的事情,也為了8月的演出每天都在討論。



