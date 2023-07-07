《Cupid》词曲作者竟被调包！D社公开FIFTY FIFTY代表通话录音，力证安圣日耍花招独吞版权

D社又放出铁证！安圣日也做出了无力的回应~

韩国Dispatch对FIFTY FIFTY解约纠纷进行追踪报导，昨日公开了所属社代表和外包制作人的通话录音，证实安圣日购买国外歌曲后竟在国内注册了自己的名字，蓄意将韩国版权占为己有。

据报道，安圣日欺骗ATTRAKT代表全洪俊，称自己对於歌曲只有「小数点股份」。 但实际上，《Cupid》著作权里安圣日占据28.65%，The Givers占66.85%，白某（The Givers职员，参与作词）占4%，FIFTY FIFTY成员Keena占0.5%。



同时，安圣日主张ATTRAKT出资9千美元购买瑞典作曲家的《Cupid》原曲，获得的不是「著作权」而是「邻接权」。 所谓「著作权」又称「作品传播者权」，指的是为提升创作物价值做出贡献的人的权利，通常归专辑制作者拥有。 而安圣日及其音乐制作公司The Givers另外出资购买了歌曲的「著作权」，且强调用的不是ATTRAKT的钱。

最离谱的是，安圣日居然把这首歌的词曲作者栏都写上自己的名字，继续用谎言蒙蔽ATTRAKT全代表。 根据D社公开的今年4月通话录音，全代表询问安圣日从外国购买的《Cupid》为什么没有外国作曲家的名字、只写著SIAHN（安圣日艺名），安圣日回答自己是国内著作权人、这样写才能让全代表尽快申请印花税，3个月后就会转为publisher的名字。 如今3个月早已超过，但相关信息并无变动。



▽全代表与安圣日通话录音：



那么，向作曲家支付金钱是否就可以买到著作权、把自己的名字写进作曲家一栏呢？ D社就此咨询音乐著作权协会人士及现职作曲家，对方均表示「第一次听说」、「不像话的伎俩」，正常情况应该是作曲家名字不变、购买者名字只写进「权利者」一栏。

D社做出结论：根据现在的结构，即便FIFTY FIFTY消失，钱也会继续流进安圣日的口袋。

对於D社的报道，The Givers表示：「没有更多声明，请参考5日发布的声明。」

韩网友：「好险有录音，真的太委屈了」、「D社这种时候真的很可靠」、「证据如此确凿，如果败诉真的有问题」、「安圣日流氓大骗子」、「把著作权吐出来啊，坏家伙」、「好心疼全代表，一定要胜诉」。

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