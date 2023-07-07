INFINITE再丟驚喜「7.31 Coming Soon」，聖圭喊「Comeback」要回歸啦

今年是INFINITE邁入第13年，5月隊長聖圭和前東家Woollim娛樂達成商標移轉，甚至自立門戶「INFINITE COMPANY」，自從宣布公司成立以來，連連有好消息，今晨（7）日更是投下重磅消息！

5月，INFINITE開通全新團體社交帳號（SNS），正式宣布取得商標權，並且獨立成立公司INFINITE COMPANY，主要策劃人是隊長聖圭；6月，13週年直播派對，聖圭直接要粉絲INSPIRIT們把8月19日、20日空下來，暗示了演唱會即將舉辦。



今晨韓國0時，INFINITE SNS更新一則消息「TIME TO INFINITE COMING SOON 2023.07.31」，讓Twitter韓國網友們再次為INFINITE而瘋狂，該貼文破萬轉推，「INFINITE」關鍵字亦瞬間登上韓國流行趨勢。



雖然INFINITE官方帳號沒有點明是什麼活動，但大家都在猜測或是期待INFINITE就是發新專輯回歸了，INSPIRIT們紛紛曬各種哏圖表達心情，或是曬手燈照片等等，感動地說「準備好了」。

而最關鍵的還是聖圭自己透露，他轉發限時動態就清楚寫上「Comeback」，東雨則寫下「時隔6年的等待……6個人在夏天會熱情地報答大家，INSPIRIT INFINITE無限的愛出擊」，看來就是INSPIRIT萬眾期待的回歸活動。



（成種則「發火」表情符號）



最後再回顧一下成員們為了聖圭的Solo回歸拍Challenge短片，睽違已久完整體共舞啦！



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