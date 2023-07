背叛的代价？FIFTY FIFTY《芭比》OST MV拍摄、广告代言、综艺全泡汤，美国行程也被取消！

FIFTY FIFTY今年2月发行〈Cupid〉,以 TikTok 等短影片平台爲中心,在全球大受欢迎。持续进入美国Billboard、英国Official排行榜,取得非常优异的成绩。

但近日却与经纪公司ATTRAKT合约纠纷闹得沸沸扬扬,ATTRAKT还公布一支录音疑似欲证明〈Cupid〉制作人兼音乐制作公司The Givers安圣日代表背地操弄,D社也出手做了调查。



受此次事件的影响,FIFTY FIFTY也面临OST、海外演唱会、广告等多种日程中断的情况。FIFTY FIFTY之前参与电影《Barbie芭比》OST〈Barbie Dreams〉演唱,与Dua Lipa、Lizzo、Nicki Minaj等世界级流行歌手并驾齐驱,成爲热门话题。原本还计划拍摄MV,但随著纷争传开后,相关日程事实上也泡汤了。据相关人士透露:「之前因爲成员Aran的健康问题,MV拍摄已经推迟一次,但是最近与公司ATTRAKT的矛盾浮上台面,最终未能进行拍摄。」



另外,原计划参加《KCON LA 2023》与当地粉丝见面,也被取消了。此外,还有和足球选手孙兴慜拍摄广告、拍摄全球电子(三星)公司的广告、出演综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》等日程也接连被取消。

[NOTICE]



We regret to inform you that the scheduled appearance of FIFTY FIFTY at KCON LA 2023 has been cancelled due to unforeseen circumstances of artist’s agency.



We ask for your deep understanding that has caused any inconvenience and concerns.



안녕하세요. KCON 입니다.… https://t.co/Wrx3CTByZJ