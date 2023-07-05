背叛的代价？FIFTY FIFTY《芭比》OST MV拍摄、广告代言、综艺全泡汤，美国行程也被取消！
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背叛的代价？FIFTY FIFTY《芭比》OST MV拍摄、广告代言、综艺全泡汤，美国行程也被取消！

明星   2023年7月5日   星期三13:15   Yuan  

（封面图源：ATTRAKT）

FIFTY FIFTY今年2月发行〈Cupid〉，以 TikTok 等短影片平台爲中心，在全球大受欢迎。持续进入美国Billboard、英国Official排行榜，取得非常优异的成绩。

但近日却与经纪公司ATTRAKT合约纠纷闹得沸沸扬扬，ATTRAKT还公布一支录音疑似欲证明〈Cupid〉制作人兼音乐制作公司The Givers安圣日代表背地操弄，D社也出手做了调查。
（图源：TVDaily）

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受此次事件的影响，FIFTY FIFTY也面临OST、海外演唱会、广告等多种日程中断的情况。FIFTY FIFTY之前参与电影《Barbie芭比》OST〈Barbie Dreams〉演唱，与Dua Lipa、Lizzo、Nicki Minaj等世界级流行歌手并驾齐驱，成爲热门话题。原本还计划拍摄MV，但随著纷争传开后，相关日程事实上也泡汤了。据相关人士透露：「之前因爲成员Aran的健康问题，MV拍摄已经推迟一次，但是最近与公司ATTRAKT的矛盾浮上台面，最终未能进行拍摄。」
（图源：BarbieTheMovie）

另外，原计划参加《KCON LA 2023》与当地粉丝见面，也被取消了。此外，还有和足球选手孙兴慜拍摄广告、拍摄全球电子（三星）公司的广告、出演综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》等日程也接连被取消。

这也在 the qoo 引发热烈讨论，韩网友：「哎呦..我都觉得可惜」、「踢了一辈子难得的机会」、「明明知道已经安排好日程了，爲什么在这个时候提出终止合约的假处分申请呢」、「只有代表很可怜，真的」、「代表的赤字怎么办...如果这些都取消的话，就不能收回了」、「浪费了一生的机会」、「KCON...我本来很期待美国的反应来著」、「其实那么好的机会都是自己亲手浪费的」等等。
（图源：ATTRAKT）

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