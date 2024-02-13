「YouTube Music」去年（2023）播放量最高的KPOP神曲出炉！第五名是准备在2024年重组的奇迹女团～ 《杀人者的购物中心》李栋旭原型竟是「凸肚秃顶络腮胡大叔」！导演透露选角原因，作家深感困扰

不晓得去年这五首 #KPOP 热门神曲你是否都听过呢？洗脑程度绝对配得上这些播放量！

「YouTube Music」（文中简称YM）公开了频道上热播的KPOP歌曲前五名的播放量，冠军和亚军分别由两大KPOP人气团体的成员solo曲夺下名次，尤其冠军成绩特别惊人，那么就搭配MV首播的公开时间给大家做个参考吧～。



No.1〈FLOWER〉，BLACKPINK Jisoo，YM 播放量 8.01 亿次，MV 观看次数：4.6 亿，首播日期：2023 年 3 月 31 日。



No.2〈Seven〉，BTS 柾国，YM 播放量 6.09 亿次，MV 观看次数：3.3 亿，首播日期 2023 年 7 月 14 日。



No.3〈Queencard〉，(G)I-DLE，YM 播放量 5.5 亿次，MV 观看次数：2.9 亿，首播日期 2023 年 5 月 15 日。



No.4〈OMG〉，NewJeans，YM 播放量 5.31 亿次，舞蹈版 MV 观看次数：2.1 亿，首播日期 2023 年 1 月 3 日。



NewJeans〈OMG〉MV 观看次数：3089万，首播日期 2023 年 1 月 2 日。



No.5〈Cupid〉(Twin Ver.) ，FIFTY FIFTY，YM 播放量 5.24 亿次，MV 观看次数：1.6 亿，首播日期：2023 年 2 月 23 日。



延伸阅读：未来动向获得全球关注女团FIFTY FIFTY预计在4月确定组合成员后，官方也公开了发布新歌的时间！网赞：好有效率～

这五首歌是不是都在你意料之中呢？

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻