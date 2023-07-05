背叛的代價？FIFTY FIFTY《芭比》OST MV拍攝、廣告代言、綜藝全泡湯，美國行程也被取消！
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背叛的代價？FIFTY FIFTY《芭比》OST MV拍攝、廣告代言、綜藝全泡湯，美國行程也被取消！

明星   2023年7月5日   星期三13:15   Yuan  

（封面圖源：ATTRAKT）

FIFTY FIFTY今年2月發行〈Cupid〉，以 TikTok 等短影片平台爲中心，在全球大受歡迎。持續進入美國Billboard、英國Official排行榜，取得非常優異的成績。

但近日卻與經紀公司ATTRAKT合約糾紛鬧得沸沸揚揚，ATTRAKT還公布一支錄音疑似欲證明〈Cupid〉製作人兼音樂製作公司The Givers安聖日代表背地操弄，D社也出手做了調查。
（圖源：TVDaily）

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受此次事件的影響，FIFTY FIFTY也面臨OST、海外演唱會、廣告等多種日程中斷的情況。FIFTY FIFTY之前參與電影《Barbie芭比》OST〈Barbie Dreams〉演唱，與Dua Lipa、Lizzo、Nicki Minaj等世界級流行歌手並駕齊驅，成爲熱門話題。原本還計劃拍攝MV，但隨著紛爭傳開後，相關日程事實上也泡湯了。據相關人士透露：「之前因爲成員Aran的健康問題，MV拍攝已經推遲一次，但是最近與公司ATTRAKT的矛盾浮上檯面，最終未能進行拍攝。」
（圖源：BarbieTheMovie）

另外，原計劃參加《KCON LA 2023》與當地粉絲見面，也被取消了。此外，還有和足球選手孫興慜拍攝廣告、拍攝全球電子（三星）公司的廣告、出演綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》等日程也接連被取消。

這也在 the qoo 引發熱烈討論，韓網友：「哎呦..我都覺得可惜」、「踢了一輩子難得的機會」、「明明知道已經安排好日程了，爲什麼在這個時候提出終止合約的假處分申請呢」、「只有代表很可憐，真的」、「代表的赤字怎麼辦...如果這些都取消的話，就不能收回了」、「浪費了一生的機會」、「KCON...我本來很期待美國的反應來著」、「其實那麼好的機會都是自己親手浪費的」等等。
（圖源：ATTRAKT）

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