背叛的代價？FIFTY FIFTY《芭比》OST MV拍攝、廣告代言、綜藝全泡湯，美國行程也被取消！

FIFTY FIFTY今年2月發行〈Cupid〉，以 TikTok 等短影片平台爲中心，在全球大受歡迎。持續進入美國Billboard、英國Official排行榜，取得非常優異的成績。

但近日卻與經紀公司ATTRAKT合約糾紛鬧得沸沸揚揚，ATTRAKT還公布一支錄音疑似欲證明〈Cupid〉製作人兼音樂製作公司The Givers安聖日代表背地操弄，D社也出手做了調查。



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FIFTY FIFTY代表昨公開錄音疑證實〈Cupid〉製作人操弄，今D社再出手欲證明問題出在製作人而非合約

受此次事件的影響，FIFTY FIFTY也面臨OST、海外演唱會、廣告等多種日程中斷的情況。FIFTY FIFTY之前參與電影《Barbie芭比》OST〈Barbie Dreams〉演唱，與Dua Lipa、Lizzo、Nicki Minaj等世界級流行歌手並駕齊驅，成爲熱門話題。原本還計劃拍攝MV，但隨著紛爭傳開後，相關日程事實上也泡湯了。據相關人士透露：「之前因爲成員Aran的健康問題，MV拍攝已經推遲一次，但是最近與公司ATTRAKT的矛盾浮上檯面，最終未能進行拍攝。」



另外，原計劃參加《KCON LA 2023》與當地粉絲見面，也被取消了。此外，還有和足球選手孫興慜拍攝廣告、拍攝全球電子（三星）公司的廣告、出演綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》等日程也接連被取消。

[NOTICE]



We regret to inform you that the scheduled appearance of FIFTY FIFTY at KCON LA 2023 has been cancelled due to unforeseen circumstances of artist’s agency.



We ask for your deep understanding that has caused any inconvenience and concerns.



안녕하세요. KCON 입니다.… https://t.co/Wrx3CTByZJ — KCON official (@KCON_official) July 4, 2023

這也在 the qoo 引發熱烈討論，韓網友：「哎呦..我都覺得可惜」、「踢了一輩子難得的機會」、「明明知道已經安排好日程了，爲什麼在這個時候提出終止合約的假處分申請呢」、「只有代表很可憐，真的」、「代表的赤字怎麼辦...如果這些都取消的話，就不能收回了」、「浪費了一生的機會」、「KCON...我本來很期待美國的反應來著」、「其實那麼好的機會都是自己親手浪費的」等等。



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