Fifty Fifty代表昨公開錄音疑證實〈Cupid〉製作人操弄，今D社再出手欲證明問題出在製作人而非合約

因〈Cupid〉一曲走紅全球的女團Fifty Fifty，近日與經紀公司ATTRAKT合約糾紛鬧得沸沸揚揚，昨（3）日ATTRAKT公布一支錄音疑似欲證明〈Cupid〉製作人兼音樂製作公司The Givers安聖日代表背地操弄，今（4）知名報社Dispatch（D社）也對此做深入訪問與調查。

*前情提要：‎FIFTY FIFTY才因〈Cupid〉紅遍全球，今鬧出合約糾紛對簿公堂，還扯上〈Cupid〉製作人



ATTRAKT公布的錄音檔當事人有ATTRAKT全洪准代表，不過其對話的人不是The Givers安聖日，反而是ATTRAKT最早指控想動搖Fifty Fifty的韓國華納娛樂一方之尹專務。通話內容中，華納尹專務向ATTRAKT全洪准代表提出想用200億收購Fifty Fifty，表明透過了The Givers安聖日代表溝通，但ATTRAKT全洪准代表卻不知情，華納尹專務語氣露出訝異。

知名韓國前記者YouTuber李鎮浩昨日更新的相關影片包含該錄音，指出所有事情的起因就是〈Cupid〉製作人兼音樂製作公司The Givers的代表安聖日，想賣掉Fifty Fifty而找上華納，華納也願出用200億韓元「買斷」Fifty Fifty，後來華納親自聯繫ATTRAKT全洪准代表，豈知全洪准沒聽說也不懂「買斷」的意思（買斷即boyout，李鎮浩解釋此方式多用於足球界的足球選手買賣，買斷藝人他也是第一次聽說），華納想買斷Fifty Fifty的事情就不了了之。



聽了此音檔，韓網再次「炸鍋」，批判The Givers安聖日代表，也更加心疼ATTRAKT全洪准代表，同時覺得華納「差點跟著被騙了」。

而今日D社公開了採訪ATTRAKT全洪准代表的內容，並整理了Fifty Fifty從成立到近期合約出現糾紛的來龍去脈。



該報導‎說明Fifty Fifty最早是由ATTRAKT全洪准代表和美國演出製作公司KAMP的「K代表」所共同策劃，2019年11月三名代表和KAMP包過安聖日在內的三名職員共同開啟了「Fifty Fifty」製作計畫。當年12月到2020年末，全洪准召集了12名練習生並透過月末評價篩選成員，而2021年1月K代表由於和全洪准意見分歧，KAMP全面退出計畫。

後來，全洪准找到了人代替KAMP的美國方經紀人，也就是安聖日，安聖日就和原本一起策畫Fifty Fifty的KAMP職員們一起出走，成立了「The Givers」和ATTRAKT繼續合作，ATTRAKT將Fifty Fifty部分管理事務外包給了The Givers，全洪准稱自己負責找資金，而安聖日負責訓練。

D社更分析了Fifty Fifty能紅起來該歸功於誰，還有最大受益者是誰。D社點出名曲〈Cupid〉確實是安聖日從2000多首歌「挑選出的珍珠」，最大受益人也是他，因為〈Cupid〉版權他佔最大比例，他佔28.65%，公司The Givers佔66.85%，加起來高達95.5%。〈Cupid〉是安聖日從瑞典大學生手中買斷版權並將版權登記在自己名下，這部分並未違法，不過全洪准指控明明是他投資的錢（安聖日請求其將歌曲所需費用轉給他），版權卻被他獨吞。



▼Fifty Fifty官方IG今日還更新〈Cupid〉MV破億消息與MV幕後照等等



全洪准採訪中也很自責太過信賴The Givers，說明自己將成員管理權交由The Givers安聖日和B某（也是KAMP前職員）負責，B某轉達了成員Aran動手術過後需要休息時間，全洪准和B某溝通過也達成共識，殊不知目前被Fifty Fifty成員一狀告上法院稱沒有收到酬勞、不顧成員健康要終止合約。據D社調查結果，認為Fifty Fifty目前沒有賺錢仍是負數，而且ATTRAKT也沒有不顧成員健康，意指Fifty Fifty的指控內容不合理，最大問題可能還是ATTRAKT與Fifty Fifty的中間人安聖日，全洪准說：「只能怪自己把一切都託付給了他們（安聖日等人）。」

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