《水泥乌托邦》未演先轰动！李炳宪、朴叙俊、朴宝英实力演技齐聚8月台湾、香港上映

灾难新电影《水泥乌托邦》由演技派演员李炳宪、朴叙俊、朴宝英等共同演出，将带来最强烈的演技表现，刺激观众们的想像力，也令全球观众们期待不已，台湾将於8月正式上映。

《水泥乌托邦》（港译:乌托邦浩劫）改编自人气网路漫画《愉快的邻居》，剧情描述在一次灾难大地震后，首尔几乎成为一片废墟，而唯一没有倒塌的就是皇宫公寓，这些幸存者们聚集在此，商讨如何争取他们的权益。



拥有独创性剧情设定以及生动人物描写的巨型灾难电影《水泥乌托邦》，由影帝李炳宪饰演皇宫公寓的住民代表，以及用尽全力想要守护家人的朴叙俊，还有不愿意因此失去信念的朴宝英，三人以及这栋公寓内的住民们，将如何度过这场灾难？在守护家人以及为自己家园抗争的过程中，三人的情感与关系又将产生什么变化？



李炳宪与朴叙俊透过这样的事件，两人的关系也将日益转变，让观众们相当期待两人的搭档。而朴宝英在片中也与朴叙俊饰演一对夫妻，透过预告片让大家感受到他们的情绪变化，为了守护彼此以及守护自己的家园，三人都各自用不同方式努力著。导演也称赞这部电影累积了巨大的演员能量，即将呈现给观众们。韩国将於8月9日上映，台湾也将随后正式上映。



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