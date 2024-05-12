K.Will若用本名活动秒变乱伦戏码e.g., 嫂子的左胸

歌手K.Will近期上遍各大YouTube综艺，在一些节目稍微谈到了他的本名叫「金炯秀」有些尴尬。

K.Will来到徐仁国的《跳过间奏》聊到自己准备要开YouTube，徐仁国便念出K.Will正在考虑的名字「认识的炯秀」、「炯秀的私生活」，还突发奇想「炯秀的左胸」，自己讲一讲也觉得不妥打住：「哎呀呀呀我错了……」错在哪？错在徐仁国是利用「炯秀」（형수）和「嫂子」同音取名，所以「炯秀的左胸」……



过不久K.Will来到谐星金大熙的《老头熙》，提到以前似乎是从g.o.d金泰宇那听来的，一些歌手如Naul与成始璄都是本名，本名听起来独特又帅气。K.Will示范起节目上主持人介绍歌手的情境，如果他和其他歌手并列就会变成：「g.o.d、Fly To The Sky、EXO、Naul、BTS、嫂子（炯秀）！」老头熙听了拚命忍笑。



「嫂子的左胸才是问题！」K.Will冒出这句话，老头熙还以为自己听错。K.Will解释歌手名字通常都念在歌名前面，所以艺名叫炯秀就会变成「嫂子的左胸」、「嫂子拜托不要这样」、「抓住嫂子的手」、「嫂子潸然泪下」，K.Will表示如果唱祝歌，情境就会更奇怪了。而「左胸」正是K.Will出道名曲，这也难怪徐仁国会想那样替K.Will频道取名，但讲出来又发觉「母汤」（不对）。



▼「嫂子的左胸」（K.Will出道名曲〈左胸〉，「左胸」借代「心脏」）



▼「嫂子拜托不要这样」（‎关於MV）



《老头熙》底下的留言，好多人都表示被「嫂子的左胸」、「嫂子拜托不要这样」戳中笑点。去年10月知名论坛‎Theqoo也有一则文聊起K.Will的本名，原Po发出电视节目《Sugar Man》片段，同样也是讨论乱伦戏码「嫂子的左胸」、「嫂子心跳加速」等等，柳喜烈说：「要是这样就变成大韩民国第一个19禁专门歌手了。」原Po更多：嫂子爱情怎么会这样、、嫂子今天开始第1天、嫂子那算什么……



▼「嫂子心跳加速」（和IU合作的呢！）



▼「嫂子今天开始第1天」



而「K.Will」这艺名从何而来？《在朋友》里，K.Will说「东方神起」名字让他很问号，金在中说市面上已有「Will」一个知名优格品牌，不懂为何还要叫「K.Will」？

K.Will娓娓道来取名过程，他说自己原先抗拒取英语名，怕老了还叫英语名字很奇怪，但当时他所属的Big Hit老板房时爀提议「Will」，他马上联想乐团NELL还有电影《NELL》（妮尔的芳心），尤其《NELL》的韩国版海报字体，让他觉得「NELL」有韩语味道。

当时虽然他也想到了优格品牌，问房时爀那样可行吗，房时爀回应：「你在说什么？」原来房时爀不晓得，还得查询确认，后来才加了K（应是指姓氏「金」Kim）变K.Will。不过K.Will直言不喜欢：「听起来太英语了。」后来渐渐才习惯。



▼《跳过间奏》相关片段（已定位11:02）



▼《老头熙》（已定位6:49）



▼《Sugar Man》



▼《在朋友》（已定位18:43）



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